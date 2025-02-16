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Не хотів загибелі українців, але швидко "перевзувся": що говорить про війну зірка радянського кіно Ігор Костолевський

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ігор Костолевський підтримав війну проти українців
Ігор Костолевський підтримав війну проти українців. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор живе з француженкою, яку особливим чином відзначив Путін

Російський актор Ігор Костолевський відомий українцям за ролями у фільмах "Зірка привабливого щастя", "Безіменна зірка", "Гараж". На відміну від свого покійного колеги Ігоря Кваші, артист підтримує путінську агресію.

У 1970-х роках Костолевський став визнаною зіркою радянського кіно, а на старості почав підтримувати окупантів. "Телеграф" розповідає, що відомо про 76-річного артиста і що він говорить про війну проти України.

Що відомо про Ігоря Костолевського

Народився 10 вересня 1948 року в Москві в сім’ї керівника об’єднанням "Експортлес" Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, мати була домогосподаркою. Після закінчення школи Костолевський працював випробувачем у Науково-дослідному інституті кварцової промисловості та одночасно відвідував вечірню школу.

Ігор Костолевський у молодості
Ігор Костолевський у молодості

У 1967 році вступив до Московського інженерно-будівельного інституту, проте на третьому курсі вирішив присвятити себе акторському мистецтву. У 1973 році Костолевський закінчив "ГІТІС" і був прийнятий до трупи Театру імені Маяковського, де служить донині.

Широку популярність актору принесли ролі у фільмах "Зірка привабливого щастя" (1975) та "Тегеран-43" (1981). За свою кар’єру він зіграв понад 50 ролей у театрі. Ігор Костолевський отримав "народного" РФ у 1995 році. З 2017 до 2023 року обіймав посаду президента російської національної театральної премії "Золота маска".

Ігор Костолевський Зірка привабливого щастя
Ігор Костолевський Тегеран-43

Що Ігор Костолевський говорить про війну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року актор разом із низкою діячів культури підписав відкритий лист диктатору Путіну із закликом до мирного врегулювання. У зверненні йшлося: "Ми не хочемо нової війни, не хочемо, щоб гинули люди".

Проте вже у квітні того ж року Костолевський взяв участь у пресконференції, присвяченій акції "Відкрита завіса", метою якої була підтримка біженців із самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також сімей загиблих російських військових.

Ігор Костолевський

"Це акція солідарності з нашим суспільством, з нашим народом, з нашими військовослужбовцями", — сказав Костолевський. Антивоєнна позиція артиста швидко змінилася.

Особисте життя Ігоря Костолевського

Був одружений з актрисою Оленою Романовою, з якою у нього є син Олексій. У 2001 році Костолевський одружився з французькою актрисою Консуело де Авіланд.

Ігор Костолевський Консуело де Авіланд

Француженка у РФ прийняла православ’я з ім’ям Євдокія. За великий "особистий внесок у розвиток російсько-французьких відносин" у 2015 році отримала від Путіна орден Дружби.

володимир путін Консуело де Авіланд

Раніше ми писали про 70-річну актрису з Чернігова, яка обрала Росію. "Телеграф" розповідав, що відомо про Валентину Ясень та як вона виглядає.

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#Війна #Володимир Путін #Російські військові #Ігор Костолевський #Консуело де Авіланд