Пам’ятник в повний зріст: від чого в 30 років померла зірка шансону Катя Огоньок і як виглядає могила

Артистки не стало на самому піку слави у 2007 році

Не рідкість, коли молоді артисти вмирають на вершині своєї слави. Так було і з реп-співаком Міхеєм із Донецька, так і із зіркою російського шансону Катею Огоньок — виконавицею блатної пісні.

Христина Пенхасова (справжнє ім’я співачки) пішла з життя у 30 років, а на її великий пам’ятник збирали "усім світом". "Телеграф" розповідає, що відомо про Катю Огоньок і причину смерті молодої шансоньє.

Що відомо про Катю Огоньок

Народилася 17 травня 1977 року у селищі Джубга, Краснодарський край. Музичний талант Христини помітив її батько Євген Пенхасов. Якось він попросив поета Олександра Шаганова написати пісню для доньки. Було записано альбом, але він не став успішним. У 16 років Пенхасова переїхала до Москви, де зайнялася попмузикою. У свій час вона навіть виступала в гурті "Лісоповал", але не змогла закріпитися в колективі.

1995 року Христина виграла конкурс "Союз Продакшн", після чого почала виконувати пісні в жанрі шансон. Спочатку вона виступала під псевдонімом Маша Ша, а потім Катя Огоньок. Вона активно гастролювала та випустила близько 20 альбомів.

Найбільшу популярність Пенхасова набула у 2000-х роках завдяки таким пісням, як "Вспоминаю", "Конвоир", "Свобода", "Я зажгу для тебя огонек" та іншим. Крім того, Катя Огоньок захоплювалася єдиноборствами, особливо жіночим боксом.

Від чого померла Катя Огоньок

Катя Огоньок пішла з життя 24 жовтня 2007 року. Артистці було лише 30 років. Офіційна причина смерті — набряк легень та гостра серцева недостатність. Однак існують альтернативні версії, за якими причиною смерті Пенхасової могли стати цироз печінки або напад епілепсії.

У артистки залишилася дочка Валерія, яку вона народила 2001 року від чоловіка-боксера Левана Коява. Спадкоємиця послідувала прикладу матері й зараз так само співає шансон, під псевдонімом Лєра Огоньок.

Катя Огоньок з дочкою та чоловіком

Як виглядає могила Каті Огоньок

Артистку поховано на Миколо-Архангельському цвинтарі в Москві, ділянка 1С. Пам’ятник Пенхасовій встановили у 2010 році за гроші, зібрані на концерті на честь пам’яті Христини. Він являє собою тіньовий портрет на повний зріст на темному граніті та лаконічний напис.

У лютому 2021 року не стало батька Каті Огоньок. Він був похований поряд із донькою.

Батьки Каті Огоньок з онукою Валерією

Раніше ми писали про співачку родом із Чернігова Ізольду Ішханішвілі. Вона була учасницею російського гурту "Ліцей" і зізнавалася у любові Москві.