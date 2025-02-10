Актриса стала всесвітньою відомою лише вийшовши на пенсію

Актриса Валентина Ясень набула світової популярності в країні-агресорці Росії лише тоді, коли їй виповнилося 64 роки. У 2018-му вона стала моделлю року за версією російського журналу Glamour, а ось народилася Валентина в українському Чернігові.

Справжнє прізвище моделі – Нейморовець (Ясень – псевдонім). З’явилася Валентина світ 28 листопада 1954 року. Виховувалась вітчимом, ветераном Другої світової війни з інвалідністю. До вступу до першого класу жила у бабусі Меланії Ісаківни, а ось рідну матір бачила дуже рідко.

Валентина з дитинства відвідувала музичну школу та займалася вокалом. Пробувала вступити до театрального у Києві та Харкові, але якимось чином чернігівку занесло за майже 3 тисячі кілометрів — до Челябінська. 1979 року закінчила Челябінське музичне училище.

З 1970-х років Валентина виступала на сцені Челябінського театру драми імені Цвілінга, Ленінградського ТЮГу, театру "Доміно" у Санкт-Петербурзі. Був час, коли актриса підробляла на кондитерській фабриці, прибиральницею в аптеці, нянькою в дитячому садку.

Валентина Нейморовець несподівано для себе розпочала кар’єру моделі після 60 років. Допоміг їй у цьому син Михайло, художник-ілюстратор, який зробив низку фото матері та виклав їх у мережу. Після цього актрисі на пенсії почали сипатися численні пропозиції щодо роботи у модельному бізнесі.

Відомо, що Ясень числиться у модельному агентстві "Олдушка", яке представляє обличчя старшого покоління у РФ. Вона з’являлася на сторінках Harper’s Bazaar, Estel Haute Couture, Adolfo Dominguez. Також Валентина продовжує грати у російських пропагандистських серіалах.

Особисте життя Валентини Ясень

Актриса була одружена двічі, має єдиного сина. Михайло одружений, а сама Валентина вже стала бабусею для внучки Єви.

Валентина Ясень з онукою, сином та невісткою

Родом із Чернігова також співачка Ізольда Ішханішвілі. Вона була учасницею російського гурту "Ліцей" і зізнавалася у коханні Москві.