Актриса стала всемирной известной лишь выйдя на пенсию

Актриса Валентина Ясень обрела мировую известность в стране-агрессорше России лишь тогда, когда ей исполнилось 64 года. В 2018-м она стала моделью года по версии российского журнала Glamour, а вот родилась Валентина в украинском Чернигове.

Настоящая фамилия модели — Нейморовец (Ясень — псевдоним). Появилась Валентина на свет 28 ноября 1954 года. Воспитывалась отчимом, ветераном Второй мировой войны с инвалидностью. До поступления в первый класс жила у бабушки Мелании Исаковны, а вот родную мать видела очень редко.

Валентина с детства посещала музыкальную школу и занималась вокалом. Пробовала поступить в театральный в Киеве и Харькове, но каким-то образом черниговчанку занесло за почти 3 тысячи километров — в Челябинск. В 1979 году окончила Челябинское музыкальное училище.

С 1970-х годов Валентина выступала на сцене Челябинского театра драмы имени Цвиллинга, Ленинградского ТЮЗа, театра "Домино" в Санкт-Петербурге. Было время, когда актриса подрабатывала на кондитерской фабрике, уборщицей в аптеке, нянечкой в детском саду.

Валентина Нейморовец неожиданно для себя начала карьеру модели после 60 лет. Помог ей в этом сын Михаил, художник-иллюстратор, который сделал ряд фото матери и выложил их в сеть. После этого актрисе на пенсии начали сыпаться многочисленные предложения о работе в модельном бизнесе.

Известно, что Ясень состоит в модельном агентстве "Олдушка", которое представляет лица старшего поколения в РФ. Она появлялась на страницах Harper's Bazaar, Estel Haute Couture, Adolfo Dominguez. Также Валентина продолжает играть в российских пропагандистских сериалах.

Личная жизнь Валентины Ясень

Актриса была замужем дважды, имеет единственного сына. Михаил женат, а сама Валентина уже стала бабушкой для внучки Евы.

Валентина Ясень с внучкой, сыном и невесткой

Родом из Чернигова также певица Изольда Ишханишвили. Она была участницей российской группы "Лицей" и признавалась в любви Москве.