Артистка розважає росіян за криваві карбованці

Нема нічого дивного, коли російські актори підтримують агресивну політику свого президента-диктатора Путіна. Інша річ, коли артисти з України переходять на бік зла. У цьому матеріалі йдеться про Юлію Єгерєву (дівоче прізвище Маленик).

Актриса народилася 26 вересня 1986 року у Дніпропетровську (зараз Дніпро). Вона навчалася у місцевій школі, відвідувала театральні гуртки та навіть закінчила в юності Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю "маркетолог". Після цього Єгерєва вирішила підкорювати столицю Росії.

Вступила у Московський державний лінгвістичний університет імені Моріса Тореза, паралельно працюючи моделлю та освоюючи тонкощі телебачення у школі "Останкіно". Вела різні заходи, наприклад, концерти в Колонному залі Будинку союзів. Працювала ведучою на російському каналі М1.

Юлія Єгерєва в молодості

Потім Єгерєва пішла на експериментальний курс у Школу-студії МХАТ. 2015 року закінчила Театральний інститут ім. Щукіна. Тут вона набула перших акторських навичок і почала брати участь у різних кінопроєктах. З 2008 року почала зніматися в кіно, а 2019 року заснувала власну кінокомпанію.

Виконала епізодичні ролі у фільмах та серіалах, включаючи "Глухар", "2-Асса-2", "Кухня в Парижі", "Реальні пацани", "90-ті. Весело і голосно", "СРСР" та інші.

У 2024 році актриса зіграла головну героїню Жанну в комедії "УнічтоЖанна", яка розповідає про домогосподарку з надздібностями.

Про особисте життя 38-річної артистки відомо дуже мало. Вона одружена. Має сина та доньку.

Єгерєва із сином

Що говорить про війну в Україні Юлія Єгерєва

Актриса, родом з Дніпра, мовчить про вторгнення Росії та звірячі вбивства своїх земляків російською окупаційною армією. В одній з онлайн-анкет зазначено, що для Єгерєвої рідною мовою є російська, а українською вона говорить вільно.

Юлія Єгерєва продовжує зніматися з путіністами в кіно та серіалах, гастролювати країною-терористкою та отримувати за це криваві рублі. Чи продовжують жити в Дніпрі, який практично щодня зазнає ракетної атаки, батьки актриси — невідомо.

На жаль, дуже сумно, коли українці зраджують рідну країну. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про колаборанта Олексія Ковальова і як його спіткала карма.