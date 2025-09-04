Прославився у Росії і знімається у серіалах про "бандерівців": що говорить про війну уродженець України Юрій Ніфонтов
Путін дав артисту "заслуженого" у 2008 році
Російський актор Юрій Ніфонтов отримав широку популярність у 1980-х роках, знявшись у багатьох радянських фільмах, серіалах і театральних постановках. А чи знали ви, що він, як і путініст Сергій Гармаш, народився в Україні?
Інформація про рідне місто Ніфонтова у мережі відсутня. Народився чоловік 4 вересня 1957 року, і в дитинстві з батьками любив ходити до театру. У віці 22 років Юрій закінчив акторське відділення Вищого театрального училища імені Щукіна, яке розташоване у Москві.
Ніфонтов є одним із провідних акторів Театру сатири, де служить з 2001 року, та педагогом — доцентом кафедри акторської майстерності у Театральному інституті ім. Щукіна. 2008 року він отримав від російського диктатора Путіна звання "заслуженого артиста РФ".
Актор відомий своїми ролями у радянських фільмах та серіалах, таких як "Скарбничка", "Гардемарини, вперед!", "Хрустальов, машину!", "Азазель", "Діти Арбата" та інших російських проєктах. Загалом у його фільмографії 140 ролей.
Що говорить про війну Юрій Ніфонтов
Жодних коментарів щодо воєнних дій, розв’язаних Росією проти України, Ніфонтов не давав. При цьому артист продовжує зніматись у пропагандистських проєктах. Наприклад, 2024 року на телеекрани в країні-агресорці вийшов серіал під назвою "Карпати", в якому знявся актор. У ньому росіяни показують "злісних бандерівців". Опис серіалу цинічний: "боротьба радянських спецслужб із британською контррозвідкою та націоналістами на західній Україні", а сам артист каже, що побудований сюжет на "історичних фактах".
І те, що відбувалося, ми маємо знати, молодь має знати. Вона повинна знати своє коріння. Вона повинна знати, чим жили їхні батьки, чим жили їхні діди
У коментарях під відео з серіалом на кіносайтах навіть росіяни жартують про невмілу пропаганду творців цієї недострічки та наголошують на історичних нестикуваннях.
