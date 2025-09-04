Прославився у Росії і знімається у серіалах про "бандерівців": що говорить про війну уродженець України Юрій Ніфонтов

Путін дав артисту "заслуженого" у 2008 році

Російський актор Юрій Ніфонтов отримав широку популярність у 1980-х роках, знявшись у багатьох радянських фільмах, серіалах і театральних постановках. А чи знали ви, що він, як і путініст Сергій Гармаш, народився в Україні?

Інформація про рідне місто Ніфонтова у мережі відсутня. Народився чоловік 4 вересня 1957 року, і в дитинстві з батьками любив ходити до театру. У віці 22 років Юрій закінчив акторське відділення Вищого театрального училища імені Щукіна, яке розташоване у Москві.

Ніфонтов є одним із провідних акторів Театру сатири, де служить з 2001 року, та педагогом — доцентом кафедри акторської майстерності у Театральному інституті ім. Щукіна. 2008 року він отримав від російського диктатора Путіна звання "заслуженого артиста РФ".

Актор відомий своїми ролями у радянських фільмах та серіалах, таких як "Скарбничка", "Гардемарини, вперед!", "Хрустальов, машину!", "Азазель", "Діти Арбата" та інших російських проєктах. Загалом у його фільмографії 140 ролей.

Що говорить про війну Юрій Ніфонтов

Жодних коментарів щодо воєнних дій, розв’язаних Росією проти України, Ніфонтов не давав. При цьому артист продовжує зніматись у пропагандистських проєктах. Наприклад, 2024 року на телеекрани в країні-агресорці вийшов серіал під назвою "Карпати", в якому знявся актор. У ньому росіяни показують "злісних бандерівців". Опис серіалу цинічний: "боротьба радянських спецслужб із британською контррозвідкою та націоналістами на західній Україні", а сам артист каже, що побудований сюжет на "історичних фактах".

Юрій Ніфонтов народився в Україні

І те, що відбувалося, ми маємо знати, молодь має знати. Вона повинна знати своє коріння. Вона повинна знати, чим жили їхні батьки, чим жили їхні діди Юрій Ніфонтов

У коментарях під відео з серіалом на кіносайтах навіть росіяни жартують про невмілу пропаганду творців цієї недострічки та наголошують на історичних нестикуваннях.

"Ось вона, частина інформаційної війни, яку проводить фашистська держава Росія. Геббельс би позаздрив!"

"Яку маячню тільки не придумають. Сором вітчизняному кінематографу"

"Жах, не їжте це г*вно. тупо зняли серіал з жанром "історичний" а по факту пропаганда г*внища"

