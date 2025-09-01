Актор дякує вбивцям українців

У російському кінематографі помітне місце посідають актори українського походження. Співак Микола Трубач став одним із небагатьох, хто не пішов на компроміс із совістю та засудив агресію Росії, тоді як уродженець Херсона Сергій Гармаш став на бік зла.

Зірка серіалу "Каменська" народився 1 вересня 1958 року. Закінчив Дніпропетровське театральне училище та здобув спеціальність "артист театру ляльок". Працював у Херсоні, виступаючи також у прилеглих містах, селищах.

Після служби в армії, 1980 року Гармаш переїхав до Москви, де вступив до Школи-студії МХАТ. У 1984 році він закінчив акторський факультет та приєднався до трупи театру "Сучасник". Херсонець зіграв у численних кінороботах, включаючи "Майстер і Маргарита", "Ворошилівський стрілець", "Марш-кидок", "Каменська", "Анна Кареніна" та інші.

Що говорить про війну Сергій Гармаш

Гармаш у "Каменській"

До війни актор називав Україну "своєю батьківщиною" і регулярно відвідував Херсон, адже там жили його батьки та молодший брат Роман. 2014 року Гармаш навіть був у списку російських артистів, які виступили проти анексії Росією Криму. Але чоловік згодом "перевзувся".

На початку повномасштабної війни, коли російські війська обстрілювали та окупували Херсон, актор приїхав до рідного міста і заявив про свій намір брати участь у "відновленні роботи херсонського театру", де розпочинав кар’єру. Гармаш виправдав агресію російської армії, за що був внесений до "Миротворця".

Артист не раз виступав перед сім’ями бойовиків "СВО" у Севастополі та Сімферополі, а також їздив із гастролями до "ДНР" та "ЛНР". На президентських виборах у Росії 2024 року Гармаш виступав офіційним представником диктатора Путіна.

Велика честь — виступати перед учасниками воєнних дій, їхніми рідними та близькими, кримчанами та мешканцями нових територій. Нічого не зрушиться у нашому світі, якщо в ногу з політикою не йтиме культура. На це я й працюю. Бійцям на передовий — низький уклін та наша підтримка Сергій Гармаш під час виступу в Криму

У липні 2025 року путініст допоміг російським терористам гуманітаркою, приїхавши на тимчасово окуповані території Херсонської області. Приймав "допомогу" ще один зрадник-колаборант Володимир Сальдо.

Гармаш та Сальдо знайомі дуже давно

