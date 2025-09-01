Рус

Народився у Києві, а тепер знімається у Росії? Де зараз зірка телесеріалів Ігор Петрусенко

Ігор Петрусенко відомий за багатьма серіалами і фільмами Новина оновлена 01 вересня 2025, 10:31
Ігор Петрусенко відомий за багатьма серіалами і фільмами. Фото Колаж "Телеграфу"

2023 року у РФ вийшов фільм за участю українського актора

Багато українських артистів знімалися до повномасштабного вторгнення як у вітчизняних проєктах, так і в російських. Одні зірки засудили війну і виїхали із РФ, як співак Микола Трубач, інші продовжили розважати росіян за криваві рублі. "Телеграф" розбирався, де зараз уродженець Києва Ігор Петрусенко.

Народився 1 вересня 1979 року в українській столиці. Закінчив київське Естрадно-циркове училище, а у 2005 році — Вище театральне училище імені Щепкіна в Москві.

Петрусенко почав зніматись у фільмах ще підлітком. 1994 року з’явився у "Грішити і каятися", а потім засвітився в українському еротичному серіалі "Острів кохання". 2003 року зіграв головну роль у кримінальному бойовику "Європейський конвой".

Ігор Петрусенко Європейський конвой
"Європейський конвой" (2003)

У 20 років я знімався у фільмі Андрія Бенкендорфа "Європейський конвой". Фільм знімався на реальних подіях, образ писався з реальної людини. Це був хлопець мого віку, але який вже встиг наробити багато дурниць і помилок у своєму житті — крадіжку, вбивство. І я щодня після зйомок відчував, як цей образ на мене тисне, як з’являються риси його характеру, як відбуваються незрозумілі, неприємні речі. Я йшов до церкви і повертався назад у свій природний стан, але це відчувалося протягом усієї знімальної роботи, і дуже явно, фізично

Ігор Петрусенко в інтерв’ю 2012 року

З середини 2000-х актор регулярно грає ролі поліцейських та служителів закону — наприклад, Слава Голубєв у "Сищиках районного масштабу", майор Замятін у "Картині крейдою", капітан Савчук у "Ментівських війнах. Одеса". Популярність до нього прийшла у 2010-х: знімався у російському серіалі "Скліфосовський" та "За законами воєнного часу". Петрусенко також є актором дубляжу.

Петрусенко Сищики районного масштабу
"Сищики районного масштабу" (2005)
ігор Петрусенко Картина крейдою
"Картина крейдою" (2011)
ігор Петрусенко За законами воєнного часу
"За законами воєнного часу" (2015)

Де зараз Ігор Петрусенко

Останніми роботами актора в мережі значаться український серіал "Справедливість" (2022), однак і російський фільм "Круті заходи". У ньому Петрусенко грає полковника СБУ, але сам чоловік у титрах відсутній. Прем’єра картини відбулася 2023 року в країні-агресорці.

ігор петрусенко
Фото: kino-teatr.ru

Де зараз український артист — невідомо. Також у мережі немає інформації про позицію Ігоря Петрусенка щодо війни в Україні. Сьогодні зірці серіалів 46 років, про його особисте життя також нічого невідомо.

ігор петрусенко

