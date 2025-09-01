Народився у Києві, а тепер знімається у Росії? Де зараз зірка телесеріалів Ігор Петрусенко

2023 року у РФ вийшов фільм за участю українського актора

Багато українських артистів знімалися до повномасштабного вторгнення як у вітчизняних проєктах, так і в російських. Одні зірки засудили війну і виїхали із РФ, як співак Микола Трубач, інші продовжили розважати росіян за криваві рублі. "Телеграф" розбирався, де зараз уродженець Києва Ігор Петрусенко.

Народився 1 вересня 1979 року в українській столиці. Закінчив київське Естрадно-циркове училище, а у 2005 році — Вище театральне училище імені Щепкіна в Москві.

Петрусенко почав зніматись у фільмах ще підлітком. 1994 року з’явився у "Грішити і каятися", а потім засвітився в українському еротичному серіалі "Острів кохання". 2003 року зіграв головну роль у кримінальному бойовику "Європейський конвой".

У 20 років я знімався у фільмі Андрія Бенкендорфа "Європейський конвой". Фільм знімався на реальних подіях, образ писався з реальної людини. Це був хлопець мого віку, але який вже встиг наробити багато дурниць і помилок у своєму житті — крадіжку, вбивство. І я щодня після зйомок відчував, як цей образ на мене тисне, як з’являються риси його характеру, як відбуваються незрозумілі, неприємні речі. Я йшов до церкви і повертався назад у свій природний стан, але це відчувалося протягом усієї знімальної роботи, і дуже явно, фізично Ігор Петрусенко в інтерв’ю 2012 року

З середини 2000-х актор регулярно грає ролі поліцейських та служителів закону — наприклад, Слава Голубєв у "Сищиках районного масштабу", майор Замятін у "Картині крейдою", капітан Савчук у "Ментівських війнах. Одеса". Популярність до нього прийшла у 2010-х: знімався у російському серіалі "Скліфосовський" та "За законами воєнного часу". Петрусенко також є актором дубляжу.

"Сищики районного масштабу" (2005)

"За законами воєнного часу" (2015)

Де зараз Ігор Петрусенко

Останніми роботами актора в мережі значаться український серіал "Справедливість" (2022), однак і російський фільм "Круті заходи". У ньому Петрусенко грає полковника СБУ, але сам чоловік у титрах відсутній. Прем’єра картини відбулася 2023 року в країні-агресорці.

Де зараз український артист — невідомо. Також у мережі немає інформації про позицію Ігоря Петрусенка щодо війни в Україні. Сьогодні зірці серіалів 46 років, про його особисте життя також нічого невідомо.

