Була однією з найкрасивіших українських актрис: від чого у 44 роки померла Юлія Волчкова і як виглядає її могила

Тетяна Кармазіна
Юлія Волчкова померла після тяжкої хвороби Новина оновлена 29 серпня 2025, 13:46
Юлія Волчкова померла після тяжкої хвороби. Фото Колаж "Телеграфу"

Зірки фільму "Роксолана" не стало 7 років тому

Цієї п’ятниці могла б зустріти своє 51-річчя Заслужена артистка України Юлія Волчкова. Кілька років тому актриса пішла з життя після тривалої хвороби.

Одна з найкрасивіших зірок вітчизняного телебачення та кіно виходила на сцену до останнього. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію Волчкову, на що хворіла артистка, де похована і як виглядає її могила.

Народилася майбутня зірка 29 серпня 1974 року у Києві. 1995 року закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, а з 1995 по 2018 рік працювала актрисою в Київському Театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра.

Юлія Волчкова
Юлія Волчкова померла у 44 роки

З 1992 року Волчкова розпочала кар’єру в кіно, з дебюту у драмі "У тій області небес…". Потім були фільми "Роксолана", "Пригоди Марко Поло" та "День народження Буржуя".

Юлія Волчкова роксолана
Юлія Волчкова у "Роксолані"

У 2000-х роках Юлія стала активно працювати в серіалах. Українці могли бачити її у проєктах "Слід перевертня", "Перстень з бірюзою", "Серцю не накажеш", "Рідні люди", "Брат за брата", "Пончик Люся", "Що робить твоя дружина?" та інших.

Юлія Волчкова Слід перевертня
"Слід перевертня" (2001)
Юлія Волчкова Перстень з бірюзою
"Перстень з бірюзою" (2008)
Волчкова Що робить твоя дружина
"Що робить твоя дружина?" (2017)

Хвороба і смерть

Актриса померла 10 листопада 2018 року у київській лікарні від раку. Вона до останнього виходила на сцену рідного театру та готувалася до нової ролі. Похована на Байковому цвинтарі разом із родичами.

Юлія Волчкова могила
Як виглядає могила Юлії Волчкової. Фото: wikipedia.org

Додамо, що Волчкова була одружена з режисером Іваном Сауткіним. Є син Данило, який на момент смерті актриси навчався у дев’ятому класі. Нині він живе у Берліні, Німеччина.

Іван Сауткін Данило сауткін
Іван Сауткін і Данило. Фото:

