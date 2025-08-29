Була однією з найкрасивіших українських актрис: від чого у 44 роки померла Юлія Волчкова і як виглядає її могила

Зірки фільму "Роксолана" не стало 7 років тому

Цієї п’ятниці могла б зустріти своє 51-річчя Заслужена артистка України Юлія Волчкова. Кілька років тому актриса пішла з життя після тривалої хвороби.

Одна з найкрасивіших зірок вітчизняного телебачення та кіно виходила на сцену до останнього. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію Волчкову, на що хворіла артистка, де похована і як виглядає її могила.

Народилася майбутня зірка 29 серпня 1974 року у Києві. 1995 року закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, а з 1995 по 2018 рік працювала актрисою в Київському Театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра.

Юлія Волчкова померла у 44 роки

З 1992 року Волчкова розпочала кар’єру в кіно, з дебюту у драмі "У тій області небес…". Потім були фільми "Роксолана", "Пригоди Марко Поло" та "День народження Буржуя".

Юлія Волчкова у "Роксолані"

У 2000-х роках Юлія стала активно працювати в серіалах. Українці могли бачити її у проєктах "Слід перевертня", "Перстень з бірюзою", "Серцю не накажеш", "Рідні люди", "Брат за брата", "Пончик Люся", "Що робить твоя дружина?" та інших.

"Перстень з бірюзою" (2008)

"Що робить твоя дружина?" (2017)

Хвороба і смерть

Актриса померла 10 листопада 2018 року у київській лікарні від раку. Вона до останнього виходила на сцену рідного театру та готувалася до нової ролі. Похована на Байковому цвинтарі разом із родичами.

Як виглядає могила Юлії Волчкової. Фото: wikipedia.org

Додамо, що Волчкова була одружена з режисером Іваном Сауткіним. Є син Данило, який на момент смерті актриси навчався у дев’ятому класі. Нині він живе у Берліні, Німеччина.

Іван Сауткін і Данило.

