Поруч похований і Кіркоров

Телеведучий та актор Юрій Ніколаєв спочиватиме поруч із відомим у Росії шоуменом та багатьма прихильниками війни в Україні. Труну з тілом артиста показали у мережі.

Що потрібно знати:

У Москві ховають ведучого "Пісні року" Юрія Ніколаєва

Біля могили артиста встановлено два жалобні намети

Ведучий буде спочивати поруч із Зеленським, Кіркоровим, Юдашкіним та іншими

У суботу, 8 листопада, на престижному московському Троєкурівському цвинтарі відбувається похорон ведучого програми "Пісня року" Ніколаєва. Відомо, що російського артиста поховають на 21 ділянці. Біля його викопаної могили вже встановлено два жалобні намети.

Прощання з ведучим відбулося у Великому жалобному залі цвинтаря, де також поховані співак В’ячеслав Добринін, модельєр Валентин Юдашкін, померлий у березні 2025 року Бедрос Кіркоров та інші представники шоубізнесу країни-агресора, а також російський телеведучий та шоумен Михайло Зеленський, який помер у січні 2022 року. Йому було 46.

Нагадаємо, що Ніколаєва не стало на 77 році життя від раку. У путініста залишилися дружина та племінники, які претендують на його спадок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 вересня у Москві відбулася церемонія прощання з пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Вшанував його пам’ять Путін, відправивши на захід отруйний вінок. До речі, де похований Кеосаян, невідомо досі.