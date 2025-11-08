Рус

Ведучого "Пісні року" Ніколаєва поховають поряд із Зеленським у Москві (фото)

Тетяна Кармазіна
Юрій Ніколаєв Новина оновлена 08 листопада 2025, 14:48
Юрій Ніколаєв. Фото Колаж "Телеграфу"

Поруч похований і Кіркоров

Телеведучий та актор Юрій Ніколаєв спочиватиме поруч із відомим у Росії шоуменом та багатьма прихильниками війни в Україні. Труну з тілом артиста показали у мережі.

Що потрібно знати:

  • У Москві ховають ведучого "Пісні року" Юрія Ніколаєва
  • Біля могили артиста встановлено два жалобні намети
  • Ведучий буде спочивати поруч із Зеленським, Кіркоровим, Юдашкіним та іншими

У суботу, 8 листопада, на престижному московському Троєкурівському цвинтарі відбувається похорон ведучого програми "Пісня року" Ніколаєва. Відомо, що російського артиста поховають на 21 ділянці. Біля його викопаної могили вже встановлено два жалобні намети.

Ніколаєв могила
Юрій Ніколаєв похорон

Прощання з ведучим відбулося у Великому жалобному залі цвинтаря, де також поховані співак В’ячеслав Добринін, модельєр Валентин Юдашкін, померлий у березні 2025 року Бедрос Кіркоров та інші представники шоубізнесу країни-агресора, а також російський телеведучий та шоумен Михайло Зеленський, який помер у січні 2022 року. Йому було 46.

Зеленський могила

Нагадаємо, що Ніколаєва не стало на 77 році життя від раку. У путініста залишилися дружина та племінники, які претендують на його спадок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 вересня у Москві відбулася церемонія прощання з пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Вшанував його пам’ять Путін, відправивши на захід отруйний вінок. До речі, де похований Кеосаян, невідомо досі.

