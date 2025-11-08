Місце для артиста знайшлося на цвинтарі путіністів

У Москві в суботу, 8 листопада, відбувається похорон відомого російського телеведучого Юрія Ніколаєва. Він помер у вівторок, 4 листопада.

Що потрібно знати:

У Троєкурівському цвинтарі відбувається прощання з телеведучим Ніколаєвим

На жалобній церемонії помічені прихильники війни проти України

Похорон відбудеться на 21 ділянці цвинтаря

Церемонія прощання з ведучим російських телепрограм "Пісня року" та "Блакитний Вогник" йде у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря, де також спочивають співак В’ячеслав Добринін, модельєр Валентин Юдашкін, померлий у березні Бедрос Кіркоров та інші артисти країни-агресорки.

На захід приїхали родина, родичі, друзі та колеги Ніколаєва. Серед них затяті прихильники війни проти України, включаючи музиканта Олександра Маршала, композитора Юрія Антонова, телеведучого Леоніда Ярмольника, Ігоря Ніколаєва, Валерія Сюткіна.

У мережі росЗМІ публікують кадри з похорону путініста, який за життя активно отримував з рук диктора Путіна грамоти та плював на міжнародні санкції. У жалобній залі у центрі встановлено великий портрет Ніколаєва.

Стіл, на якому розміщена труна, прикрашена білими та червоними трояндами, а біля виходу із зали стоять клумби з темно-бордовими трояндами.

Відомо, що поховають російського артиста на 21-й ділянці престижного московського цвинтаря. Біля його могили встановили два скорботні намети.

Нагадаємо, що чоловіка не стало на 77 році життя від раку. У путініста залишилися дружина та племінники, які претендують на спадок Ніколаєва.