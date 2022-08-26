Прихвостень кремля Валерій Сюткін "покарав" Україну: у мережі його навіть похвалили

Співак постарався вислужитись і прибрав із пісні згадку про Київ, а вийшло навіть доречно

Російський співак Валерій Сюткін, який з 2020 року має від СБУ заборону на в’їзд в Україну за виправдання анексії Криму, вирішив "покарати" Київ. Під час виконання хіта "Московский бит" групи "Браво", вокалістом якої він колись був, співак замінив назву української столиці на російське Сочі.

Ролик із цим фрагментом з’явився у телеграм-каналі радіостанції "Говорить москва". Інцидент трапився на концерті Сюткіна у московському "Главклубі". На сцену закладу неформально заборонили доступ усім артистам, які у тій чи інакшій формі виступили проти російського вторгнення в Україну. А тим, хто прославляє політику кремля, двері залишили відчиненими. 64-річний Сюткін вирішив перед виходом на пенсію (в росії у чоловіків це трапляється у 65 років) не втрачати нагоди і постарався вгодити російській владі.

Але несподівано його демарш навіть похвалили у соцмережах. Так насамперед опозиційно налаштовані росіяни прокоментували, що співати про Київ ротом саме Сюткіна зараз було би блюзнірством і похвалили за те, що він викреслив українську столицю з "країни", про яку співається у пісні, тобто з СРСР. Дехто згадав, що у тексті ще залишилась недружньо налаштована до нинішнього російського режиму Рига, і непогано би було прибрати і її.

Як повідомляв "Телеграф", запеклому путіністу Філіпу Кіркорову натомість не щастить, то його обматюкають в Монако за ворожу до України позицію, то не пустять до Молдови після виступу перед пораненими російськими окупантами у Криму, то так розкритикують за провокаційний пост, що аж доведеться закривати доступ до сторінки в Instagram.