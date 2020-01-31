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СБУ запретила въезд популярному российскому певцу

СБУ запретила въезд популярному российскому певцу
13:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который называл аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу и музыканту Валерию Сюткину из-за его высказываний о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ, сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

"При наличии информации относительно зарубежных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но которые публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу", - сказано в сообщении.

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В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой.

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СБУ, Госпогранслужба, Валерий Сюткин, Въезд в Украину.
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