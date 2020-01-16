Депутаты просят СБУ запретить въезд двум певцам из РФ

Новости Украины:Нардеп Арьев призвал не пускать в Украину Сюткина и Серова, выступавших в Крыму и поддержавших его аннексию.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев предложил ограничить въезд на территорию Украины артистов, которые являются гражданами РФ и выступали в аннексированном Крыму, в частности Валерию Сюткину и Александру Серову.

"Хватит! Если выступаете перед оккупантами в Крыму или поддержите аннексию, то нечего ехать зарабатывать в Украине!", - написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

К посту прикреплена фотография официального заявления на имя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с подписями 40 депутатов от 4 фракций и групп. Народные депутаты предлагают предпринять меры, чтобы запретить въезд вышеуказанных иностранных граждан и усилить работу по предотвращению въезда граждан, которые поддерживают страну-агрессора и несут угрозу национальной безопасности Украины.

Также Арьев отметил, что в случае бездействия Службы безопасности Украины, концерты этих артистов не будут проходить спокойно.