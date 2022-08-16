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"Гіршого л*йна і дна я ніколи не бачила": Огнєвіч розповіла, як її пісню нахабно вкрали росіянки (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мешканки рф спаплюжили хіт Злати Огнєвич Зозуля Новина оновлена 16 серпня 2022, 13:52
Мешканки рф спаплюжили хіт Злати Огнєвич Зозуля

Українська співачка показала відео, на якому росіянки в Криму співають її "Зозулю" російською мовою

Видно, росіянам завжди було легше вкрасти і видати за своє, порушуючи авторські права. Вони без дозволу виконують чужі пісні. Так було в січні зі співачкою Христиною Соловій, коли її пісню привласнив російський репер. А ось тепер і Злата Огнєвіч зіткнулася з подібною неприємною ситуацією.

Артистка заявила, що вона в шоці від того, як росіяни спаплюжили її пісню "Зозуля", переспівавши композицію російською мовою. Огнєвіч виклала в Інстаграмі відео, на якому росіянки в окупованому Криму співають і танцюють в безглуздих вбраннях, виконуючи композицію української співачки. Відомо, що захід відбувся в готелі Palmira Palace.

Росіянок артистка назвала недолугими лярвами, які ще й співають під мінус з її голосом на беках.

"Ісконно руская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "ЗОЗУЛЯ" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права…, хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян рфії. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром ЗОЗУЛЯ пролунає на Дні Звільнення Криму по всім чарівним містам півострова", — написала Огнєвіч.

Співачка також заявила в сторіс, що "гіршого лайна і дна" вона ще ніколи не бачила. "Я не думала, що можна настільки бридко це все викривити. Напевно там розпиляють якусь біологічно-активну зброю, яка перетворює мізки на желе. У мене тільки таке пояснення", — прокоментувала зірка.

злата огнєвіч

Нагадаємо, що після вибухів минулого тижня на військовому аеродромі у Новофедорівці, який у Криму зайняли російські окупанти, а також сьогоднішньої "бавовни" на складі боєприпасів біля Джанкоя, на анексованому півострові знову неспокійно. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи та хмару диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське біля Сімферополя.

Теги:
#Крим #Пісні #Злата Огнєвіч