Укр

"Худшего дер*ма и дна я никогда не видела": Огневич рассказала, как ее песню нагло украли россиянки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Жительницы рф осквернили хит Златы Огневич Зозуля Новость обновлена 16 августа 2022, 13:52
Жительницы рф осквернили хит Златы Огневич Зозуля

Украинская певица показала видео, на котором россиянки в Крыму поют ее "Зозулю" на русском языке

Видно, россиянам всегда было легче украсть и выдать за свое, нарушая авторские права. Они без разрешения исполняют чужие песни. Так было в январе с певицей Христиной Соловий, когда ее песню присвоил русский рэпер. А вот теперь и Злата Огневич столкнулась с подобной неприятной ситуацией.

Артистка заявила, что она в шоке от того, как россияне осквернили ее песню "Зозуля", перепев композицию на русском языке. Огневич выложила в Инстаграме видео, на котором россиянки в оккупированном Крыму поют и танцуют в нелепых нарядах, исполняя композицию украинской певицы. Известно, что мероприятие состоялось в отеле Palmira Palace.

Россиянок артистка назвала нелепыми лярвами, которые еще и поют под минус с ее голосом на беках.

"Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "ЗОЗУЛЯ" на русском языке в исполнении двух лярв, которые и понятия не имеют о законах и авторских правах…, хотя о чем я пишу, какие права могут быть в граждан рфии. Простите, но меня тошнит. Кстати, "певицы" такие бестолковые, что поют под минус с моим голосом на беках. Стыдно, досадно, но чего еще ожидать от болотян? Крым, надеюсь очень, что в скором времени ЗОЗУЛЯ прозвучит на Дне Освобождения Крыма по всем очаровательным городам полуострова", — написала Огневич.

Певица также заявила в сторис, что "худшего дер*ма и дна" она еще никогда не видела. "Я не думала, что можно столь безобразно это все искривить. Наверное там распиливают какое-то биологически-активное оружие, которое превращает мозги в желе. У меня только такое объяснение", — прокомментировала звезда.

злата огнєвіч

Напомним, что после взрывов на прошлой неделе на военном аэродроме в Новофедоровке, который в Крыму заняли российские оккупанты, а также сегодняшней "бавовны" на складе боеприпасов у Джанкоя, на аннексированном полуострове снова неспокойно. Местные жители сообщают о взрывах и клубах дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское возле Симферополя.

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#Крим #Пісні #Злата Огнєвіч