Укр

Российский рэпер украл трек известной украинской певицы и "терроризирует" ее из-за прав

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - Христина Соловий и рэпер Павел Изотов Новость обновлена 19 февраля 2022, 14:40
На фото - Христина Соловий и рэпер Павел Изотов

Рэпер присвоил песню Христины Соловий "Тримай"

Украинская певица Христина Соловий заявила, что российский рэпер Павел Изотов извратил ее песню "Тримай". По словам артистки, россиянин без какого-либо разрешения и с нарушением авторских прав сделал с ее синглом рэп-версию со своим исполнением и назвал ее "Нежно".

Об этом инциденте Соловий пожаловалась в Facebook.

"Один моск*льский х*й, который называет себя рэпером, осквернил мою песню, обезобразил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе. Теперь терроризирует моих юристов, команду и команды других артистов, чтобы очистить права. Просто украл, присвоил мое без разрешения и теперь я должна "поделиться" официально? Чем не путинская стратегия отбирать территории и присваивать украинскую культуру?", — гневается певица.

29-летняя девушка обратилась к своим поклонникам и попросила не поддерживать популяризацию данного микса, а при возможности — блокировать его.

В комментариях к посту украинцы поддержали справедливое возмущение Христины Соловий. "Ты ж смотри какая собака. Отправила жалобу", "Неудивительно, они ведь сотни наших песен украли и переделали под свои. Не удивляйтесь, они же нашу историю и веру украли. Судитесь, добивайтесь правды", — пишут подписчики певицы.

Песня Соловий "Тримай" вышла в свет 8 марта 2015 года. Клип на нее вызвал огромный ажиотаж на просторах сети — за несколько дней под видео стоял показатель в 1 млн просмотров на YouTube. Сейчас клип просмотрели около 40 млн пользователей хостинга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2021 году не обошлось без скандала с плагиатом на Национальном Отборе на "Евровидение-2022". Певица Алина Паш, которая не будет представлять Украину на конкурсе в Италии, обвинила рэп-группу Kalush в плагиате ее музыки.

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#Христина Соловий
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