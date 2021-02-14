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Христина Соловий поразила 33 размером ноги: певица призналась, какую обувь она предпочитает (видео)

Христина Соловий поразила 33 размером ноги: певица призналась, какую обувь она предпочитает (видео)
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Христины Соловий

28-летняя молодая певица Христина Соловий посетила показ новой коллекции DARJA DONEZZ в рамках Ukrainian Fashion Week. На мероприятие девушка надела очень высокие и неудобные каблуки, на что обратила внимание еще одна гостья Недели моды в Украине, украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

Христина призналась в интервью "Світського життя", что у нее 33-й размер ноги.

"Я почти Золушка", - сказала Соловий.

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На вопрос ведущей, как живется певице с такой маленькой ножкой и не покупает ли она обувь в детских магазинах, Христина ответила, что всегда носит обувь на 2-3 размера больше: "Это очень компенсирует по стилю. Массивная обувь - она может быть побольше. Я их не потеряю, это, как правило, какие-то ботинки, или боты, или сабо. У меня на самом деле очень мало туфель. Если любимые, это Christian Louboutin (2 или 3 пары). Они хоть и 35-ого размера, но очень маломерны. Это практически мой размер - 33-34 где-то".

Сморите полное интервью Христины Соловий в программе "Світське життя" - видео:

Напомним, что Христина Соловий является украинской певицей, автором песен и представительницей нового поколения украинской музыки. Она стала первой артисткой, за продюсирование которой взялся Святослав Вакарчук, после участия в песенном шоу "Голос країни" в 2013 году.

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Ее видеоклип "Тримай" принес певице настоящий дебют, набрав более 33 миллионов просмотров на YouTube.

В августе прошлого года Христина Соловий выпустила лирик-видео на песню "Коала".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 362

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Обувь, Стиль, Христина Соловий.
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