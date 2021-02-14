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"С компанией": Ирина Федишин неожиданно встретила Ксению Мишину на отдыхе в Доминикане (фото, видео)

"С компанией": Ирина Федишин неожиданно встретила Ксению Мишину на отдыхе в Доминикане (фото, видео)
07:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин, которая выбыла из шоу "Маска" в костюме Павы, провела замечательное время в отпуске в экзотической Доминикане. В последние дни отдыха звезде посчастливилось встретиться еще с одними звездами шоу-бизнеса - актрисой Ксенией Мишиной и Александром Эллертом, которые, как оказалось, пребывают на том же курорте.

Фото и видео встречи Федишин опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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"С компанией всегда отдыхать веселее. Волшебная Ксения Мишина", - подписала фото исполнительница.

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Ирина Федишин зимой также решила отправиться в лето. На отдыхе в Доминикане она нежилась на солнышке, купалась в бирюзовой воде и получала удовольствие от каждого момента, проведенного с семьей.

Напомним, что на днях известная актриса Ксения Мишина нарвалась на волну негатива со стороны своих подписчиков, которым явно не понравился необычный купальник экс-"холостячки".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Доминикана, Ирина Федишин, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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