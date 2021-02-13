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Оля Полякова похвасталась дорогим подарком от Натальи Могилевской

Оля Полякова похвасталась дорогим подарком от Натальи Могилевской
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

17 января украинская певица Оля Полякова отметила свое 37-летие, которое она провела со своей семьей на отдыхе на Мальдивах. А 2 февраля ее звездные коллеги устроили ей вечеринку-сюрприз. Среди звездных гостей были Маша Ефросинина, Наталья Могилевская, Соня Плакидюк, Леся Никитюк, Даша Астафьера и Екатерина Кухар.

Несмотря на то, что со дня вечеринки прошло практически две недели, знаменитость продолжает делиться "последствиями" праздника, а точнее подарками, которые она получила от звездных коллег.

На своей странице в Инстаграме, в сторис, артистка показала, что получила в подарок от Натальи Могилевской.

Звездная подруга приготовила для Королевы ночи драгоценный презент - огромное золотое кольцо, которое надевается на два пальца, с именной надписью "Полякова".

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова "подстебнула" Наталью Могилевскую за активное использование фотошопа.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Подарок, Наталья Могилевская, Певица, Оля Полякова.
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