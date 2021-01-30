Могла бы и меня обработать, как себя: Оля Полякова подколола Могилевскую за использование фотошопа (фото)

18 января украинская прима-балерина Екатерина Кухар отметила свой день рождения. Так, как в это время она с семьей отдыхала на Мальдивах, то празднование пришлось перенести. А точнее, сама прима ничего не знала о празднике, его в качестве сюрприза приготовили ее муж и друзья.

Звезды украинского шоу-бизнеса, которые присутствовали на праздновании, в своих соц сетях активно делятся яркими снимками и видео с праздника. Не стала исключением и народная артистка Наталья Могилевская.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала серию снимков с именинницей и гостями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"Королева ночи" Оля Полякова, в отличие от фанатов Могилевской, вместо россыпи комплиментов подколола коллегу по музыкальному цеху за использование фотошопа.

"Ну могла бы и меня обработать , как себя.... падружка!)" - написала она в комментариях.

Могилевская не прошла мимо и ответила Поляковой - "с меня пост тебя гламурной и самой прекрасной!!!!".

Поклонники Могилевской же засыпают любимицу комплиментами и восторженными отзывами - "Невероятная", "Очень красивы", "Натали Вы прекрасны", "Все фото прекрасны", "Шикарные", "Класс".

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась эффективным способом, как привести себя в форму после застолий.