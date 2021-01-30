Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)
Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)

Могла бы и меня обработать, как себя: Оля Полякова подколола Могилевскую за использование фотошопа (фото)

Могла бы и меня обработать, как себя: Оля Полякова подколола Могилевскую за использование фотошопа (фото)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

18 января украинская прима-балерина Екатерина Кухар отметила свой день рождения. Так, как в это время она с семьей отдыхала на Мальдивах, то празднование пришлось перенести. А точнее, сама прима ничего не знала о празднике, его в качестве сюрприза приготовили ее муж и друзья.

Звезды украинского шоу-бизнеса, которые присутствовали на праздновании, в своих соц сетях активно делятся яркими снимками и видео с праздника. Не стала исключением и народная артистка Наталья Могилевская.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала серию снимков с именинницей и гостями.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

"Королева ночи" Оля Полякова, в отличие от фанатов Могилевской, вместо россыпи комплиментов подколола коллегу по музыкальному цеху за использование фотошопа.

"Ну могла бы и меня обработать , как себя.... падружка!)" - написала она в комментариях.

Оля Полякова

Могилевская не прошла мимо и ответила Поляковой - "с меня пост тебя гламурной и самой прекрасной!!!!".

ответ Могилевской

Поклонники Могилевской же засыпают любимицу комплиментами и восторженными отзывами - "Невероятная", "Очень красивы", "Натали Вы прекрасны", "Все фото прекрасны", "Шикарные", "Класс".

Наталья Могилевская

Могилевская

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась эффективным способом, как привести себя в форму после застолий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 443

Все по теме:

Наталья Могилевская, Певица, Фотошоп, Оля Полякова, Екатерина Кухар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов
02 Постоянно хочется сладкого: диетолог объяснил, почему возникает такое желание
03 Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
04 Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию
05 Бежавший из Украины экс-беркутовец засветился в резиденции Лукашенко (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
Появилось видео с борта турецкого сухогруза на момент крушения в Черном море
&quot;Владимир Владимирович – красавчик&quot;: в сеть слили запись &quot;разговора Нескоромного&quot;
"Владимир Владимирович – красавчик": в сеть слили запись "разговора Нескоромного"
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь