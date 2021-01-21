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Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников

Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Натальи Могилевской

Украинская эстрадная певица Наталья Могилевская, которая недавно поделилась с фанатами пикантным фото с отпуска в Буковеле, никогда не стремилась к меркам модельных стандартов. Сбросив несколько лишних килограммов для участия в проекте "Танцы со звездами" (звезда скинула около 25 кг!) - Могилевская набрала вес во время карантина, но сейчас снова решилась на изменение своей фигуры.

Недавно Наталья поделилась со своими подписчиками секретным способом, как прийти в хорошую форму после новогодних праздников.

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"Принятие решения вернутся в форму должно быть осознанным, поэтому желательно в предыдущий день пораньше лечь спать, соответственно раньше проснуться. Утром посидеть в тишине, зажечь свечи, вспомнить зачем тебе хочется быть красивой; вспомнить, что ты достойна чистой и здоровой жизни и в подготовиться к действиям грядущего дня.

На мой взгляд лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко.

Можно день на кефире.

А после него переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и леегких тренировок. Все должно быть постепенно и в кайф. 15 мин в день для начала с головой!"

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На личной странице в Инстаграме певица публикует фотографии, акцентируя внимание на свои стройные ножки.

Ранее Наталья Могилевская поздравила поклонников с Крещением и поразмышляла о важности церковного праздника.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Здоровье, Диеты, Наталья Могилевская.
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