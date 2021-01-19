Мы потеряли связь с природой: Наталья Могилевская поразмышляла о важности Крещения

19 января заканчивается цикл новогодних и рождественских праздников, который завершает один из самых больших религиозных праздников - Крещение Господне. Многие звезды украинского шоу-бизнеса уже поздравили украинцев с праздником и некоторые даже окунулись в прорубь с холодной водой.

Украинская певица Наталья Могилевская также опубликовала пост с поздравлением на своей страничке в Инстаграме, в котором поразмышляла о важности Крещения для людей.

Природа может дать нам знания и силу, равных которым нет на планете Земля. И именно такие праздники, как Крещение - великий способ почувствовать ее силу и неограниченные возможности.

“Почему собака знает, какая трава для нее полезна или ядовита, а человек - нет? Да потому, что мы потеряли связь с Природой. Мы ранее слышали, как животные, могли видеть ночью, чувствовали запах ядовитых и полезных растений...Человек потерял связь с Природой, и такие праздники, как сегодня, очень важны, очень ценны!” - считает Наталья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, “Телеграф” писал, что праздник Крещения породил в сети массу шуток и приколов.