Сеть накрыла волна шуток и мемов о Крещении: лучшее

19 января отмечается большой церковный праздник Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. По поверью в этот день вода обладает магическими и исцеляющими свойствами.
Освящение воды - самая главная традиция, которой придерживались на Руси 19 января, поэтому и появилась традиция ныряния в прорубь.
Ранее, “Телеграф” писал, что религиовед Дмитрий Горевой объяснил откуда же взялась эта традиция.
По всей Украине люди принимали участие в купаниях в проруби, что породило массу шуток и приколов в сети.
Два світи.
Дві протилежності... pic.twitter.com/ICDVvINAWr
— Nataliya (@Nataliy94087733) January 19, 2021
Оце для мене тепер єдине Водохреща.
А цирк з ополонками - лише цирк. pic.twitter.com/gLj6Oq7EPb
— Helga (@HelgaKs) January 19, 2021
Ранее, “Телеграф” сообщал, как отмечали Крещение звезды украинского шоу-бизнеса.