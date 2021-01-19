Сеть накрыла волна шуток и мемов о Крещении: лучшее

19 января отмечается большой церковный праздник Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. По поверью в этот день вода обладает магическими и исцеляющими свойствами.

Освящение воды - самая главная традиция, которой придерживались на Руси 19 января, поэтому и появилась традиция ныряния в прорубь.

Ранее, “Телеграф” писал, что религиовед Дмитрий Горевой объяснил откуда же взялась эта традиция.

По всей Украине люди принимали участие в купаниях в проруби, что породило массу шуток и приколов в сети.

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Оце для мене тепер єдине Водохреща.

А цирк з ополонками - лише цирк. pic.twitter.com/gLj6Oq7EPb — Helga (@HelgaKs) January 19, 2021

Ранее, “Телеграф” сообщал, как отмечали Крещение звезды украинского шоу-бизнеса.