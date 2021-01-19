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Откуда появилась традиция нырять в ледяную прорубь на Крещение

Откуда появилась традиция нырять в ледяную прорубь на Крещение
05:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Массовые купания ежегодно на Крещение сравнительно новая традиция. И корни ее растут из девяностых, после падения коммунизма. В последние годы украинцы в праздник Крещения Господня активно погружаются в ледяную воду, чтобы, якобы, смыть грехи.

Ответы на непростые и наболевшие церковные вопросы дал религиовед Дмитрий Горевой в программе «Детектор. Религии» на youtube-канале. Ныряние в воду стало настоящим национальным флэшмобом, причем не только в Украине, но и в России, Греции, Болгарии и других православных странах. Ежегодно сторонники этого действа спорят целесообразности ледяных ныряний.

По его словам, религиозная жизнь в Советском Союзе была прервана и ее фактически реконструировали. Причем не за живыми традициями, а по книжкам.

«На самом деле нырять в водоемы начали в Палестине - на родине Иисуса Христа. Христиане купались в реке Иордан, чтобы почтить память. Брали за пример не реальные практики, а описанные недоступны идеалы », - отметил Горевой.

Так зародилось много чудаческих практик, такие как пост по монашескому уставу, обязательная исповедь перед причастием или ныряния в прорубь на Крещение.

«Но людям понравилось и этот ритуал начал заходить, становиться вирусным. Все больше и больше людей начало нырять. Это действо превратилось в сугубо светскую оздоровительную программу», - отметил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" обнародовал памятку о том, как правильно нырять в прорубь

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Крещение, Дмитрий Горевой.
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