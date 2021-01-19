Украинцы вовсю окунаются в ледяные проруби на Крещение (фото, видео)

Во вторник, 19 января, в Украине отмечают церковный праздник - Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. В связи с этим по стране люди принимали участие в купаниях в проруби.
"Телеграф" собрал фото и видео праздничных купаний на Крещение.
Как отмечали праздник в Киеве. Видео с места событий:
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В Одессе на Лузановке и на Ланжероне также устроили крещенские купания.
Сильные морозы не испугали жителей Харькова и они тоже соблюли традицию этого дня.
Стоит напомнить, что ранее в Православной Церкви Украины рассказали о пользе купания на Крещение и вспомнили о происхождении обычая.