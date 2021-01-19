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Украинцы вовсю окунаются в ледяные проруби на Крещение (фото, видео)

Украинцы вовсю окунаются в ледяные проруби на Крещение (фото, видео)
08:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во вторник, 19 января, в Украине отмечают церковный праздник - Крещение Господне, который завершает период рождественских праздников. В связи с этим по стране люди принимали участие в купаниях в проруби.

"Телеграф" собрал фото и видео праздничных купаний на Крещение.

Как отмечали праздник в Киеве. Видео с места событий:

 

Как купаться в проруби на Крещение - простые советы 

В Одессе на Лузановке и на Ланжероне также устроили крещенские купания. 

Одесса

ГСЧС Одесса

Люди Одесса

Одесса люди на пляже

Сильные морозы не испугали жителей Харькова и они тоже соблюли традицию этого дня. 



Стоит напомнить, что ранее в Православной Церкви Украины рассказали о пользе купания на Крещение и вспомнили о происхождении обычая.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 560

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Киев, Украина, Одесса, Харьков, Крещение.
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