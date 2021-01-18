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Крещение Господне: как правильно нырять в прорубь

Крещение Господне: как правильно нырять в прорубь
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф Фото: Bodolife

Во вторник, 19 января, на праздник Крещения Господня многие украинцы по традиции пойдут нырять в прорубь. 

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей небольшую памятку, в которой изложены советы, которых стоит придерживаться всем желающим "смыть грехи". 

Перед купанием рекомендуется покушать, а также измерить давление. Непосредственно перед погружением в воду стоит как следует размяться. 

Погружение не должно длится более минуты, а входить в воду стоит задержав дыхание. 

После купания разотрите себя сухим полотенцем и выпейте чая. Употреблять алкоголь противопоказано как до погружения, так и после, ведь он способствует быстрой потере тепла.

Также не рекомендуется погружаться в воду людям с ОРВИ и хроническими заболеваниями. 

Как сообщалось ранее, ПЦУ объяснила украинцам, что погружение в воду на Крещение является новой традицией и не смывает грехи.

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Праздник, Крещение.
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