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Массовые купания в проруби на Крещение: в ПЦУ объяснили, поможет ли это снять грехи

Массовые купания в проруби на Крещение: в ПЦУ объяснили, поможет ли это снять грехи
09:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook

19 января в Украине празднуется праздник Богоявления, Крещения Господня. В связи с этим многие люди хотят нырнуть в прорубь. Однако не стоит считать это "древней украинской традицией" и способом "смывания грехов", поскольку это не так.

Об этом сообщили в Фейсбуке Православной Церкви Украины.

Все чаще во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего тела, а кто аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". 

"У нашего народа такой традиции (ныряния - ред.), связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинский в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Описание отсутствует такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста", - отметили в ПЦУ.

По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождение.

При этом, абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи.

"Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? Ни церковного предписания для совершения такого действа в праздник Богоявления нет. Дорога к вечной блаженной жизни и спасения лежит исключительно через искреннее раскаяние в грехах, молитву и любовь к Богу и к нашим ближним. Освободить душу от греха может только Господь, видя ваше искреннее покаяние и участие в Таинствах Исповеди и Причастия", - подчеркивают в ПЦ.

Стоит напомнить, что как купание в проруби на Крещение может обострить коронавирус.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Купание, ПЦУ.
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