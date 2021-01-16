В пандемию COVID-19 ныряние в ледяную прорубь стало опаснее: врач назвал возможные последствия

19 января православные отмечают Крещение Господне. Так, как главной традицией праздника является освящение воды, то верующие окунаются в прорубь, чтобы очиститься и смыть грехи.

Хотя даже ПЦУ опровергла мифы о купании в проруби на праздник Крещения, уточнив, что не существует ни одного церковного предписания, которое бы свидетельствовало о необходимости ныряния в прорубь в день Великого освящения.

Так, как сейчас период пандемии и у многих ослабленный организм, то ныряние в прорубь может негативно отразится на здоровье, сообщает врач одной из клиник Львова Тарас Жиравецкий.

Врач, отмечает, что это очень большой стресс для организма. И плюс ко всему, это грозит переохлаждением. А если человек еще и перенес коронавирус, даже если уже “давно”, то все равно нырять в прорубь не рекомендуется.

Купание в ледяной воде может привести к серьезным последствиям для организма - воспаление простаты, цистит, воспаление мочевого пузыря, и посерьезнее заболеваниям.

Если Вы все же решили окунуться и “очиститься, то ранее “Телеграф” сообщал, где в Киеве можно искупаться на Крещение.