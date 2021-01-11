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Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Обновлено 23:00 Сегодня Телеграф

Крещение Господне – один из самых древних праздников христианской церкви. Традиции празднования ведут начало от первых веков христианства. Праздник установлен в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещение Господне - праздник, который не меняет “свою дату”. Каждый год 19 января все православные отмечают Святое Богоявление. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки.

Главная традиция праздника – освящение воды. Считается, что вода, освященная в канун Крещения, имеет чудодейственную силу и способна исцелять недуги. Считается, что крещенская вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос.

Окунание в проруби в ночь на Крещение Господне также стало всенародной традицией – этот обычай имеет символическое значение, напоминает людям о великом таинстве и необходимости очищения души на исповеди. Для этого за неделю до праздника на водоеме делают прорубь, выпиливают из льда большой крест, ставят его над прорубью.

Не менее важной традицией на праздник считался сбор за одним столом всех родственников, на который ставили самые разнообразные блюда.

Стоит отметить, что в день Крещения запрещены ссоры и ругательства, любой физический труд, в том числе работа по дому и ремесло (шитье, вязание, вышивка).

Еще на Крещение запрещено плакать, так как потом слез не избежать на протяжении всего года.

Также, если в руках будете держать святую воду, то ни в коем случае не стоит думать плохо о ком-то или вообще иметь дурные мысли.

В народе верят, что приметы, подмеченные на Крещение Господне, – самые верные:

  • Если на Крещение идет снег - будут хорошо родить хлеба;

  • Если на Крещение ясно и холодно - к неурожаю, засушливому лету;

  • Если в этот день звездная ночь - будет хороший урожай орехов и ягод;

  • Если после Крещения на небе полный месяц - весной возможен паводок;

  • Если в Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году.

Ранее, “Телеграф” писал, какой будет погода в Украине на неделе перед Крещением.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Крещение Господне.

Автор:

Телеграф
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