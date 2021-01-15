Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Идеи Витренко покупать газ у России далеки от реальности, - эксперт
Идеи Витренко покупать газ у России далеки от реальности, - эксперт
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Итоги дня 15 января: тарифные протесты и предложения закупать газ у России
Итоги дня 15 января: тарифные протесты и предложения закупать газ у России
Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий
Малолетние изверги повесили щенка на скакалке, но животное спас случайный прохожий

Где в Киеве можно искупаться на Крещение

Где в Киеве можно искупаться на Крещение
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: fresher

19 января некоторые верующие православные и греко-католики будут праздновать Крещение Господне, традиционно окунаясь в прорубь, что, по убеждению многих людей, смывает грехи.  

В столице Украины, Киеве, для жителей города будет несколько опций, где можно совершить ритуальное действие: 

  • на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора;
  • в Гидропарке возле часовни Крещения Господня;
  • в парке Муромец, возле центра развлечений Х-парк;
  • улица Донца, 2 в Мамаевой Слободе (до 10:00 вход будет свободным, после - 120 грн);
  • улица Генерала Родимцева, 6а в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря;
  • Днепровская набережная, 2а возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом;
  • Березняки, на озере Тельбин, возле  храма Рождества Христова.

Отметим, что Православная церковь Украины относится к окунанию в прорубь со скепсисом и напоминает, что нет ни одного церковного предписания, которое бы вынуждало к таковому деянию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 197

Все по теме:

Киев, Праздник, Крещение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
02 Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
03 Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
04 "Чуть в обморок не упала": термин в учебнике биологии вызвал споры украинцев
05 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт
Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь