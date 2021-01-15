Где в Киеве можно искупаться на Крещение

19 января некоторые верующие православные и греко-католики будут праздновать Крещение Господне, традиционно окунаясь в прорубь, что, по убеждению многих людей, смывает грехи.
В столице Украины, Киеве, для жителей города будет несколько опций, где можно совершить ритуальное действие:
- на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора;
- в Гидропарке возле часовни Крещения Господня;
- в парке Муромец, возле центра развлечений Х-парк;
- улица Донца, 2 в Мамаевой Слободе (до 10:00 вход будет свободным, после - 120 грн);
- улица Генерала Родимцева, 6а в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря;
- Днепровская набережная, 2а возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом;
- Березняки, на озере Тельбин, возле храма Рождества Христова.
Отметим, что Православная церковь Украины относится к окунанию в прорубь со скепсисом и напоминает, что нет ни одного церковного предписания, которое бы вынуждало к таковому деянию.