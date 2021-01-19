Кто в прорубь, а кто в бочку с ледяной водой: как украинские звезды празднуют Крещение (фото, видео)

19 января украинцы встретили Крещение Господне - праздник, который является одним из наиболее важных праздников православной церкви.
Украинские звезды уже успели поздравить своих поклонников с праздником, а некоторые уже искупались и проруби. Но, не все решились испытать себя в ледяной воде.
Сергей Бабкин
View this post on Instagram
Павел Зибров
View this post on Instagram
Ирина Федишин
View this post on Instagram
Виктор Павлик
Музыкант полностью обнаженным нырнул в ледяную прорубь. Напомним, что украинский артист снова станет отцом - его супруга Екатерина Репяхова беременна первенцем.
Тоня Матвиенко
А вот звездная семья Тони Матвиенко празднует в Египте.
View this post on Instagram
Монро
View this post on Instagram
Фагот
Сейчас музыкант отдыхает в Карпатах. Вместе с друзьями звезда растопил чан, после чего погрузится в бочку с ледяной водой.
Лилия Ребрик
View this post on Instagram
Юрий Горбунов
View this post on Instagram
Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.