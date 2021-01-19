Кто в прорубь, а кто в бочку с ледяной водой: как украинские звезды празднуют Крещение (фото, видео)

19 января украинцы встретили Крещение Господне - праздник, который является одним из наиболее важных праздников православной церкви.

Украинские звезды уже успели поздравить своих поклонников с праздником, а некоторые уже искупались и проруби. Но, не все решились испытать себя в ледяной воде.

Сергей Бабкин

View this post on Instagram A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Павел Зибров

View this post on Instagram A post shared by Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Ирина Федишин

View this post on Instagram A post shared by Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Виктор Павлик

Музыкант полностью обнаженным нырнул в ледяную прорубь. Напомним, что украинский артист снова станет отцом - его супруга Екатерина Репяхова беременна первенцем.

Тоня Матвиенко

А вот звездная семья Тони Матвиенко празднует в Египте.

View this post on Instagram A post shared by Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Монро

View this post on Instagram A post shared by Неугомонная Монро (@monritta)

Фагот

Сейчас музыкант отдыхает в Карпатах. Вместе с друзьями звезда растопил чан, после чего погрузится в бочку с ледяной водой.

Лилия Ребрик

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Юрий Горбунов

View this post on Instagram A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.