Зі святом Водохреща! Красиві вітання в листівках і картинках

Хрещення Господнє, або Богоявлення традиційно щорічно святкують 19 січня за новим стилем.

Це одне з двунадесятих свят, які безпосередньо пов'язані із земним життям Ісуса. Хрещення Господнє відбулося на річці Йордан, а Христу було 30 років. Обряд проводив пророк Іоанн Предтеча, через це його стали називати Хрестителем.

А ось Богоявленням це свято стали називати в пам'ять про диво, що сталося безпосередньо під час Хрещення Христа, коли з небес зійшов Святий Дух, який назвав Ісуса сином Божим.

"Телеграф" пропонує вам скористатися гарними листівками і картинками, якими можна привітати своїх друзів, близьких, колег в цей святий день!

Яскраві привітання з Хрещенням Господнім російською мовою за посиланням.