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Зі святом Водохреща! Красиві вітання в листівках і картинках

Зі святом Водохреща! Красиві вітання в листівках і картинках
07:41 Сьогодні Телеграф

Хрещення Господнє, або Богоявлення традиційно щорічно святкують 19 січня за новим стилем.

Це одне з двунадесятих свят, які безпосередньо пов'язані із земним життям Ісуса. Хрещення Господнє відбулося на річці Йордан, а Христу було 30 років. Обряд проводив пророк Іоанн Предтеча, через це його стали називати Хрестителем.

А ось Богоявленням це свято стали називати в пам'ять про диво, що сталося безпосередньо під час Хрещення Христа, коли з небес зійшов Святий Дух, який назвав Ісуса сином Божим.

Звідки з’явилась традиція пірнати в крижану ополонку на Водохреща

"Телеграф" пропонує вам скористатися гарними листівками і картинками, якими можна привітати своїх друзів, близьких, колег в цей святий день!

З Водохрещем Господнім 2021! Картинки і листівки з привітанням

Яскраві привітання з Хрещенням Господнім російською мовою за посиланням.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Привітання, Листівки, Свята, Хрещення Господнє.
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