Водохреща: як правильно пірнати в ополонку

У вівторок, 19 січня, на свято Водохреща багато українців за традицією підуть пірнати в ополонку.

У зв'язку з цим "Телеграф" підготував для читачів невелику пам'ятку, в якій викладено поради, яких варто дотримуватися всім бажаючим "змити гріхи".

Перед купанням рекомендується поїсти, а також виміряти тиск. Безпосередньо перед зануренням у воду варто як слід розім'ятися.

Занурення не повинно тривати більше хвилини, а входити в воду варто затримавши дихання.

Після купання розітріть себе сухим рушником і випийте чаю. Вживати алкоголь протипоказано як до занурення, так і після, адже він сприяє швидкій втраті тепла.

Також не рекомендується занурюватися в воду людям з ГРВІ та хронічними захворюваннями.

Як повідомлялося раніше, ПЦУ пояснила українцям, що занурення в воду на Водохреща є новою традицією і не змиває гріхи.