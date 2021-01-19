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С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением

С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
00:05 Сегодня Телеграф

Во вторник, 19 января, христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господня или Богоявление. Это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских святок.

Одной из традиций Крещений является купание в проруби, потому, как считается, в этот день вода приобретает целебную и чудодейственную силу. Ею принято поить тяжелобольных, освящают дома и храмы. Кроме этого, крещенская вода способна избавить человека от эмоционального и психологического негатива, но, как заявляют в Православной Церкви Украины, грехи в этот день так просто не снимаются.

В этот период принято также гадать на суженного, поскольку, согласно поверьям, все нагаданное обязательно сбудется.

На богатство, здоровье и удачу: молитвы на Крещение Господне 19 января

"Телеграф" предлагает вам поздравления с Крещением Господним в картинках и открытках.

поздравления с крещением 19 января 2021

Больше поздравления на украинском языке по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Крещение Господне.
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