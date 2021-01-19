С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением

Во вторник, 19 января, христиане восточного обряда отмечают праздник Крещения Господня или Богоявление. Это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских святок.

Одной из традиций Крещений является купание в проруби, потому, как считается, в этот день вода приобретает целебную и чудодейственную силу. Ею принято поить тяжелобольных, освящают дома и храмы. Кроме этого, крещенская вода способна избавить человека от эмоционального и психологического негатива, но, как заявляют в Православной Церкви Украины, грехи в этот день так просто не снимаются.

В этот период принято также гадать на суженного, поскольку, согласно поверьям, все нагаданное обязательно сбудется.

"Телеграф" предлагает вам поздравления с Крещением Господним в картинках и открытках.

Больше поздравления на украинском языке по ссылке.