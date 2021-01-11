После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом (фото)

Народный артист Украины Виктор Павлик, у которого в возрасте 21 года от рака умер сын Павел, готовиться снова стать отцом. У его жены, 26-летней предпринимательницы и концертного директора Екатерины Репяховой, появится долгожданный первенец.

Радостной новостью супруги поделились на своих личных страницах в Инстаграме.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - сообщила Екатерина, сопроводив новость серией снимков с беременным животом.

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Напомним, что украинский певец женат четвертый раз. Впервые артист женился в 18 лет на девушке по имени Лида. От нее имеет сына Александра. Он, как и его отец, стал певцом.

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Второй супругой певца стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил 8 лет. Новая жена в 1987 году родила певцу дочь Кристину. В третьем браке с Ларисой Созаевой появился сын Павел (7 мая 1999 - 7 августа 2020).

Виктор Павлик с сыновьями Александром и Павлом и дочерью Кристиной

Певцу очень тяжело мириться с потерей младшего сына. После смерти Павла, артист посвятил ему трогательное видео и песню. Также нынешняя супруга Виктора Павлика рассказывала, что чувствует исполнитель после смерти 21-летнего сына.