Скачать
Понедельник, 11.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
Главные события недели: локдаун в Украине, штурм Капитолия, авиакатастрофа в Индонезии
Главные события недели: локдаун в Украине, штурм Капитолия, авиакатастрофа в Индонезии
Украина готовила план по возвращению Крыма: генерал рассказал о предательстве в рядах ВСУ
Украина готовила план по возвращению Крыма: генерал рассказал о предательстве в рядах ВСУ
Ювентус с большими проблема обыграл Сассуоло, играя весь тайм в большинстве (видео)
Ювентус с большими проблема обыграл Сассуоло, играя весь тайм в большинстве (видео)

После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом (фото)

После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом (фото)
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Виктора Павлика

Народный артист Украины Виктор Павлик, у которого в возрасте 21 года от рака умер сын Павел, готовиться снова стать отцом. У его жены, 26-летней предпринимательницы и концертного директора Екатерины Репяховой, появится долгожданный первенец.

Радостной новостью супруги поделились на своих личных страницах в Инстаграме.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - сообщила Екатерина, сопроводив новость серией снимков с беременным животом.

"Тяжело болеет": дочь Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние актрисы

Напомним, что украинский певец женат четвертый раз. Впервые артист женился в 18 лет на девушке по имени Лида. От нее имеет сына Александра. Он, как и его отец, стал певцом.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Второй супругой певца стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил 8 лет. Новая жена в 1987 году родила певцу дочь Кристину. В третьем браке с Ларисой Созаевой появился сын Павел (7 мая 1999 - 7 августа 2020).

Виктор Павлик с сыновьями Александром и Павлом и дочерью Кристиной

Екатерина Репяхова публично принесла искренние извинения бывшей жене Виктора Павлика

Певцу очень тяжело мириться с потерей младшего сына. После смерти Павла, артист посвятил ему трогательное видео и песню. Также нынешняя супруга Виктора Павлика рассказывала, что чувствует исполнитель после смерти 21-летнего сына.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин теряет важных союзников: как Кремль терпит поражение на поприще пропаганды
02 Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море
03 Убил 4-месячного сына: соседи рассказали о горе-отце с Черкасчины
04 Хозяйка не давала спасать стариков: всплыли новые детали трагедии в "пансионате" России
05 Люди лежат прямо в корридорах: видео из харьковской больницы всколыхнуло сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Тернопольской ОГА снова заболел коронавирусом
Глава Тернопольской ОГА снова заболел коронавирусом
Ни жар-птицы, ни Пан Коцкого: в Украине сочинили сказку про Зеленского и локдаун
Ни жар-птицы, ни Пан Коцкого: в Украине сочинили сказку про Зеленского и локдаун
&quot;Напраздновался&quot;: лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
"Напраздновался": лицо пропагандиста Соловьева после Нового года вызвало насмешки в сети
После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом (фото)
После смерти младшего сына Виктор Павлик снова станет отцом (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь