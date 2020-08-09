"Просто без слов...": Виктор Павлик посвятил видео своему покойному сыну Павлу

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками в Instagram видео, на котором запечатлен его покойный сын Павел.
Павел Павлик умер после двухлетней борьбы с раком. Последние дни жизни сын артиста провел в хосписе.
"Просто без слов..." - подписал публикацию Виктор Павлик. На первом фрагменте еще маленький Павел выбежал к звездному папаше на сцену и в микрофон сказал: "Папа, я тебя люблю".
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Как сообщалось ранее, Павел Павлик в Facebook рассказал о начале болезни, а также о том, как с каждым днем ухудшается его здоровье.