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"Просто без слов...": Виктор Павлик посвятил видео своему покойному сыну Павлу

"Просто без слов...": Виктор Павлик посвятил видео своему покойному сыну Павлу
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинский артист, который переживает потерю младшего сына Павла, поделился трогательным видео.

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками в Instagram видео, на котором запечатлен его покойный сын Павел.

Павел Павлик умер после двухлетней борьбы с раком. Последние дни жизни сын артиста провел в хосписе.

"Просто без слов..." - подписал публикацию Виктор Павлик. На первом фрагменте еще маленький Павел выбежал к звездному папаше на сцену и в микрофон сказал: "Папа, я тебя люблю".

 
 
 
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"Ты теперь мой Ангел": Виктор Павлик прокомментировал утрату младшего сына

Как сообщалось ранее, Павел Павлик в Facebook рассказал о начале болезни, а также о том, как с каждым днем ухудшается его здоровье.

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Виктор Павлик, Павел Павлик.

Автор:

Телеграф
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