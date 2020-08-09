"Просто без слов...": Виктор Павлик посвятил видео своему покойному сыну Павлу

Украинский артист, который переживает потерю младшего сына Павла, поделился трогательным видео.

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками в Instagram видео, на котором запечатлен его покойный сын Павел.

Павел Павлик умер после двухлетней борьбы с раком. Последние дни жизни сын артиста провел в хосписе.

"Просто без слов..." - подписал публикацию Виктор Павлик. На первом фрагменте еще маленький Павел выбежал к звездному папаше на сцену и в микрофон сказал: "Папа, я тебя люблю".

View this post on Instagram A post shared by Віктор Павлік (@viktorpavlik) on Aug 8, 2020 at 11:14pm PDT

Как сообщалось ранее, Павел Павлик в Facebook рассказал о начале болезни, а также о том, как с каждым днем ухудшается его здоровье.