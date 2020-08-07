Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

После нескольких лет борьбы с онкологией умер 21-летний сын украинского исполнителя Виктора Павлика - Павел Павлик.

У известного украинского певца Виктора Павлика умер 21- летний сын Павел, который страдал онкологическим заболеванием.

Экс-супруга Виктора Павлика, Лора Созаева, сообщила о смерти их сына Павла в соцсети Facebook.

Она опубликовала видео с маленьким Павлом и написала: "Забрал Господь моего ангела".

У Павла в 2018 году диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Парень проходил химиотерапию, однако не так давно Павел признался, что лечение не дало желаемых результатов.

Около двух недель назад бывшая супруга Павлика сообщила, что 21-летнего Павла поместили в хоспис, где он продолжал сражаться за жизнь.

Напомним, не так давно Виктор Павлик выразил поддержку, которая была необходима 21-летнему сыну. Певец поделился фотографией, на которой Павел изображен в военной форме, но потом удалил ее.