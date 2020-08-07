Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook
После нескольких лет борьбы с онкологией умер 21-летний сын украинского исполнителя Виктора Павлика - Павел Павлик.

У известного украинского певца Виктора Павлика умер 21- летний сын Павел, который страдал онкологическим заболеванием.

Экс-супруга Виктора Павлика, Лора Созаева, сообщила о смерти их сына Павла в соцсети Facebook.

Она опубликовала видео с маленьким Павлом и написала: "Забрал Господь моего ангела".

У Павла в 2018 году диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Парень проходил химиотерапию, однако не так давно Павел признался, что лечение не дало желаемых результатов.

"Поворотный момент в жизни": Евгений Филатов об отцовстве

Около двух недель назад бывшая супруга Павлика сообщила, что 21-летнего Павла поместили в хоспис, где он продолжал сражаться за жизнь.

Напомним, не так давно Виктор Павлик выразил поддержку, которая была необходима 21-летнему сыну. Певец поделился фотографией, на которой Павел изображен в военной форме, но потом удалил ее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Виктор Павлик, Смерть, Павел Павлик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
03 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
04 Телеканал "112 Украина" заявил о давлении на него со стороны власти: заявление Международного редакционного совета
05 Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
В Китае от чумы умер мужчина: целую деревню изолировали
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь