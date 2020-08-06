"Поворотный момент в жизни": Евгений Филатов об отцовстве

В интервью Marie Claire музыкант рассказал, что рождение сына очень повлияло на него. Рождение ребенка стало поворотным моментом в его жизни. Это событие как будто поделило жизнь Филатова на "до" и "после".
Музыкант теперь во всю старается уделять достаточно времени семье - сыну и супруге.
"По всей видимости, это поворотный момент в жизни. Я стараюсь подстраивать свой рабочий процесс так, чтобы было достаточно времени для сына и домашних дел" - рассказал Евгений.
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Супруга артиста - певица Ната Жижченко, была убежденной чайлдфри, а Евгений давно был готов стать отцом.
"Морально я был готов к такому событию довольно давно.", - признался Филатов.