"Поворотный момент в жизни": Евгений Филатов об отцовстве

Украинский музыкант, солист группы The Maneken, Евгений Филатов недавно впервые стал отцом. Артист решил рассказать, как отцовство повлияло на его жизнь.

В интервью Marie Claire музыкант рассказал, что рождение сына очень повлияло на него. Рождение ребенка стало поворотным моментом в его жизни. Это событие как будто поделило жизнь Филатова на "до" и "после".

Музыкант теперь во всю старается уделять достаточно времени семье - сыну и супруге.

"По всей видимости, это поворотный момент в жизни. Я стараюсь подстраивать свой рабочий процесс так, чтобы было достаточно времени для сына и домашних дел" - рассказал Евгений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет Публикация от The Maneken (@themaneken) 13 Июн 2020 в 9:03 PDT

Супруга артиста - певица Ната Жижченко, была убежденной чайлдфри, а Евгений давно был готов стать отцом.

"Морально я был готов к такому событию довольно давно.", - признался Филатов.