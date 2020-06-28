ONUKA открыто призналась, что никогда не мечтала о детях

Певица Наталья Жижченко рассказала, что никогда не хотела стать матерью. Звезда поведала в интервью для программы "Светская жизнь", что не хотела рожать ребенка и представляла союз с мужем музыкальным продюсером Евгением Филатовым без наследников.

Как призналась певица Ната Жижченко, прошлым летом она уже успела предупредить родителей и родных, что пополнения в их творческой семье ждать не стоит. Звезда объяснила, что она не была готова раствориться в материнстве и не чувствовала влечения к детям.

По словам ONUKA, для нее всегда главными были собаки. Именно этих животных она с радостью обнимала, целовала, кормила, а вот к детям была безразлична. Артистка значительно легче решилась бы усыновить ребенка, чем рожать своего.

"Как я себе это объясняла, что если у меня нет тяги и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать", - объяснила свою позицию ONUKA.

View this post on Instagram A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on Jun 13, 2020 at 5:38am PDT

Сейчас звезда просто подстраивается к ситуации и учится быть другим человеком. Рождение первенца в очередной раз убедило ее, что у Бога свои планы.

Солист группы The Maneken Евгений Филатов не разделял позицию жены в отношении детей. Он хотел воспитывать своих детей, однако не вступал в конфликт с любимой, чтобы не портить отношения. Музыкант тоже не был против усыновления, но только после рождения собственных детей: "Сначала свои, а потом поговорим".

Напомним, что 14 мая у звездной четы на свет появился первенец, которому дали имя Александр.