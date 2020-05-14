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ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)
17:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Артистка Ната Жижченко подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.

Украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко впервые стала мамой. Артистка подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.

Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Известно, что счастливое событие в жизни пары произошло в четверг, 14 мая.

"Сегодня нас уже четверо", - подписала снимок певица, на котором запечатлена на последнем месяце беременности с немалым животиком. Артистка держит на руках собачку, а муж ее нежно обнимает.

 
 
 
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Сьогодні нас вже четверо

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Евгений в свою очередь опубликовал трогательный снимок из роддома, на котором держит новорожденного сына на руках. В подписи к снимку музыкант отметил, что мальчика назвали Сашей. "Филатов Александр Евгеньевич", - гордо подписал фото звездный отец.

 
 
 
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Филатов Александр Евгеньевич

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Поклонники и коллеги пары осыпали их поздравлениями, в их числе - солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, клипмейкер Алан Бадоев, хип-хоп исполнительница Алина Паш и многие другие.

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Ребенок, Евгений Филатов, ONUKA, Ната Жижченко.
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