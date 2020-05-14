ONUKA впервые стала мамой: пол и имя первенца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Артистка Ната Жижченко подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.

Украинская певица, лидер электро-фолкового коллектива ONUKA Ната Жижченко впервые стала мамой. Артистка подарила своему мужу, солисту группы The Maneken Евгению Филатову сына.

Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Известно, что счастливое событие в жизни пары произошло в четверг, 14 мая.

"Сегодня нас уже четверо", - подписала снимок певица, на котором запечатлена на последнем месяце беременности с немалым животиком. Артистка держит на руках собачку, а муж ее нежно обнимает.

View this post on Instagram Сьогодні нас вже четверо A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on May 14, 2020 at 6:03am PDT

Евгений в свою очередь опубликовал трогательный снимок из роддома, на котором держит новорожденного сына на руках. В подписи к снимку музыкант отметил, что мальчика назвали Сашей. "Филатов Александр Евгеньевич", - гордо подписал фото звездный отец.

View this post on Instagram Филатов Александр Евгеньевич A post shared by The Maneken (@themaneken) on May 14, 2020 at 6:42am PDT

Поклонники и коллеги пары осыпали их поздравлениями, в их числе - солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, клипмейкер Алан Бадоев, хип-хоп исполнительница Алина Паш и многие другие.