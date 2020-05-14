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Дядя Жора "отмотал срок": забавный ролик

Дядя Жора "отмотал срок": забавный ролик
14:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Дядя Жора вернулся из больницы после инсульта.

Знаменитого украинского юмориста и шоумена Вадима Мичковского, более известного как Дядя Жора, выписали из больницы. Артист попал в больницу с инсультом и после лечения вернулся домой.

Видео с выписки Дядя Жора опубликовал на своей инстаграм-странице.

Шоумен решил добавить курьезности произошедшему, поэтому показал, как выходит из столичного госпиталя с сумкой в руках под шансонную песню.

 
 
 
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Все! отмотал свой положенный срок на больничной койке ! Теперь свобода! #дядяжора #выпуск #2020 #свобода

Допис, поширений ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

"Все! Отмотал свой отмеченный срок на больничной койке! Теперь свобода!" – написал он к видео.

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6 мая стало известно о госпитализации Дяди Жоры Дядя Жора оказался в больнице с инсультом: детали . Шоумен почувствовал первые симптомы инсульта – сильная головная боль и раздвоение в глазах. Однако за помощью к медикам он не торопился обращаться: только утром, когда самочувствие Дяди Жоры не улучшилось, он поехал в госпиталь. После обследования медики диагностировали инсульт.

Впоследствии Дядя Жора рассказал, что бешеный ритм жизни мог стать причиной госпитализации. До начала карантина шоумен едва успевал совмещать многочисленные проекты с гастролями и выступлениями на телевидении. Поэтому стресс, отсутствие сна и физическая нагрузка могли вызвать инсульт.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Дядя Жора, Украинский телеведущий.
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