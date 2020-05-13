Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться

Новости шоу бизнеса:В очередной публикации Надя рассекретила мелочи, которые делают ее счастливой.

Известная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она делится результатами домашних фотосессий и публикует зажигательные ролики.

Надя в изоляции скучает Надя Дорофеева призналась, чего ей не хватает на карантине за живым общением с людьми, часто устраивает прямые эфиры и снимает влоги. Она решила рассказать своим поклонникам о приятных мелких вещах, которые делают ее счастливой каждый день, и привычках, которые могут легко поднять настроение. Соответствующим сообщением артистка поделилась на личной странице в инстаграме.

Новых фотографий Дорофеевой с нетерпением ждут почти 5 миллионов подписчиков. И она не заставляет их долго ждать. Исполнительница обнародовала волшебное домашнее селфи. Она позирует, сидя на полу и поджав ноги. Одета звезда в белый свитшот с красно-синей надписью. Волосы забрала на бок, а на лице сделала легкий макияж.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAGdaFQHl2X/

В посте знаменитость рассказала, что научилась радоваться всему, даже мелочам.

Счастлива, когда пьет вкусный горячий чай с имбирем и медом. Обязательно, чтобы он был немного острым.

Обожает долго стоять под очень горячим душем, хотя знает, что это не очень полезно.

До сих пор не верит, что имеет собственный автомобиль, и каждый раз, когда садится за руль, чувствует себя маленькой, но очень-очень крутой.

Радуется, когда никого не просила, а ей привезли невероятно вкусное латте, потому что она его обожает.

Радуется, когда фраза из книжки может смотивировать к чему-то новому.

Радуется, когда купила кому-то подарок и увидела, что он действительно понравился человеку.

Ей приятно чувствовать себя красивой и нужной.