Звезда "Черного лебедя" растрогала сеть архивным снимком со своими детьми (Фото)

Новости шоу бизнеса:Натали Портман поделилась с подписчиками редким семейным снимком.

Натали Портман не из тех, кто любит афишировать подробности своей семейной жизни в Инстаграме. В блоге актрисы вы можете найти разве что ее собственные видео в домашней обстановке, а вот снимки с двумя своими детьми - 8-летним сыном Алефом и 3-летней дочерью Амалией - она практически никогда не публикует.

Однако 11 мая звезда "Черного лебедя" все же сделала небольшое исключение и выложила нежный кадр с наследниками. В примечании к фото она уточнила, что оно было сделано ее мужем Бенжаменом Мильпье.

Меньше, чем за сутки, трогательный снимок набрал больше 300 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

View this post on Instagram @benjaminmillepied A post shared by Natalie Portman (@natalieportman) on May 11, 2020 at 9:19am PDT

"Самая красивая мама в мире", "Это самое милое ваше фото", "Не могу без умиления смотреть на этот потрясающий кадр", "Столько теплоты и нежности в этом кадре, у меня сердце дрогнуло", "Вы и ваши дети просто загляденье", - пишут фолловеры в комментариях.

Теперь интернет-пользователи надеются, что Натали начнет чаще публиковать подобные снимки. В конце концов, даже на этом кадре лица малышей разглядеть невозможно.