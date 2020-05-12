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Звезда "Черного лебедя" растрогала сеть архивным снимком со своими детьми (Фото)

Звезда "Черного лебедя" растрогала сеть архивным снимком со своими детьми (Фото)
19:21 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Натали Портман поделилась с подписчиками редким семейным снимком.

Натали Портман не из тех, кто любит афишировать подробности своей семейной жизни в Инстаграме. В блоге актрисы вы можете найти разве что ее собственные видео в домашней обстановке, а вот снимки с двумя своими детьми - 8-летним сыном Алефом и 3-летней дочерью Амалией - она практически никогда не публикует.

Однако 11 мая звезда "Черного лебедя" все же сделала небольшое исключение и выложила нежный кадр с наследниками. В примечании к фото она уточнила, что оно было сделано ее мужем Бенжаменом Мильпье.

Меньше, чем за сутки, трогательный снимок набрал больше 300 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

 
 
 
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@benjaminmillepied

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"Самая красивая мама в мире", "Это самое милое ваше фото", "Не могу без умиления смотреть на этот потрясающий кадр", "Столько теплоты и нежности в этом кадре, у меня сердце дрогнуло", "Вы и ваши дети просто загляденье", - пишут фолловеры в комментариях.

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Теперь интернет-пользователи надеются, что Натали начнет чаще публиковать подобные снимки. В конце концов, даже на этом кадре лица малышей разглядеть невозможно.

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Дети, Архив, Натали Портман.
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