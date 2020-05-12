На руках у Маска: певица Граймс выложила милое видео со своим сыном

В воскресенье вечером, 10 мая, канадская певица Граймс в сториз Instagram поделилась трогательным видео с новорожденным сыном, лежащим на руках у своего отца, основателя компаний SpaceX и Tesla, Илона Маска.
Он бережно похлопывает малыша по спине. Граймс сопроводила видео двумя смайлами в виде сердца.
Для певицы Граймс - это первый ребенок, а для его отца - шестой. Пятеро сыновей Илона Маска родились от его предыдущего брака Маска с сокурсницей Джустин, с которой состоял в браке в 2000-2008 годах. Их зовут Дэмиен, Сэксон, Гриффин, Хсавьер и Кай. Первенец Илона Маска, Невада, умер через 10 недель после рождения вследствие синдрома внезапной детской смерти.
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Как трогательно! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Главы Tesla и SpaceX Илон Маск с его новорожденным сыном X Æ A-12. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ShowOboz #Obozrevatel #Обозреватель #celebrity #celebritynews #popularity #starlife #starnews #instanews #iconic #icon #grimes #grimesfamily #elonmask #илонмаск #singer #baby #babybump #babyboy #babyboom #tesla #spacex #elonmaskbest #ilonmask
Напомним, Граймс и Илон Маск дали сыну необычное имя X Æ A-12, которое вызвало споры и замешательство в Сети. Спустя пару дней Илон Маск объяснил, как правильно произносить имя, которое больше похожее на формулу. Малыш X Æ A-12 родился в понедельник, 4 мая.