"Бабушка в восхищении!": мама Илона Маска поздравила Граймс с рождением первенца

Новости шоу бизнеса:Мама Илона Маска поздравила подругу сына, канадскую певицу Граймс, с рождением малыша.

72-летняя мама основателя компаний SpaceX и Tesla сделала новую публикацию на своей странице в Instagram, поздравив девушку сына с появлением на свет первенца.

Поздравляя Граймс с рождением ребенка, Мэй Маск упомянула о новой фотосессии певицы, которая снялась для свежего номера итальянского Vogue накануне родов — на девятом месяце беременности. Мама Маска также разместила несколько кадров из этого фотосета.

"Поздравляю Граймс с рождением ребенка, моего внука, а также с обложкой Vogue Италия. Сказочная неделя!", — написала она.

Кроме того, Мэй Маск опубликовала фото сына с Граймс, сделанное на Met Gala в 2018 году.

"Очаровательный мальчик! Поздравлю Илона и Граймс. Потрясающие! Не могу дождаться момента, когда познакомлюсь с ним. Бабушка в восхищении! Фото с Met Gala, сделанное ровно два года назад", — написала она.