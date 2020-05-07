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"Бабушка в восхищении!": мама Илона Маска поздравила Граймс с рождением первенца

"Бабушка в восхищении!": мама Илона Маска поздравила Граймс с рождением первенца
14:43 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Мама Илона Маска поздравила подругу сына, канадскую певицу Граймс, с рождением малыша.

72-летняя мама основателя компаний SpaceX и Tesla сделала новую публикацию на своей странице в Instagram, поздравив девушку сына с появлением на свет первенца.

Поздравляя Граймс с рождением ребенка, Мэй Маск упомянула о новой фотосессии певицы, которая снялась для свежего номера итальянского Vogue накануне родов — на девятом месяце беременности. Мама Маска также разместила несколько кадров из этого фотосета.

"Поздравляю Граймс с рождением ребенка, моего внука, а также с обложкой Vogue Италия. Сказочная неделя!", — написала она.

 
 
 
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Congrats @grimes on your baby, my grandson, and your @vogueitalia cover. Fabulous week!

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Кроме того, Мэй Маск опубликовала фото сына с Граймс, сделанное на Met Gala в 2018 году.

 
 
 
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A beautiful baby boy! Congrats @grimes #ElonMusk. So exciting! Can’t wait to meet him. Ecstatic grandma Photo from the Met Gala exactly two years before. #AWomanMakesAPlan #ItsGreatToBe72

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями

"Очаровательный мальчик! Поздравлю Илона и Граймс. Потрясающие! Не могу дождаться момента, когда познакомлюсь с ним. Бабушка в восхищении! Фото с Met Gala, сделанное ровно два года назад", — написала она.

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Ребенок, Материнство, Граймс, Илон Маск, Мэй Маск.
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