Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) родила первенца! Малыша она будет воспитывать с бойфрендом Илоном Маском, для которого этот ребенок уже шестой.

О пополнении объявил сам Илон Маск. Звездная мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Кроме этого, Илон Маск решил не держать в секрете пол ребенка. Знаменитый инженер и основатель SpaceX уточнил, что стал отцом мальчика. В заметке он написал и загадочное имя ребенка "X Æ A-12 Маск", что восприняли как шутку новоиспеченного отца.

