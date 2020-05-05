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Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями
09:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На странице в твиттер Илон Маск признался, что роды Граймс состоялись 4 мая.

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) родила первенца! Малыша она будет воспитывать с бойфрендом Илоном Маском, для которого этот ребенок уже шестой.

О пополнении объявил сам Илон Маск. Звездная мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Кроме этого, Илон Маск решил не держать в секрете пол ребенка. Знаменитый инженер и основатель SpaceX уточнил, что стал отцом мальчика. В заметке он написал и загадочное имя ребенка "X Æ A-12 Маск", что восприняли как шутку новоиспеченного отца. 

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Как известно, мировые СМИ узнали о беременности Граймс в январе 2020 года. Мамочка решила не скрывать, что ждет ребенка от знаменитого миллиардера-ловеласа Илона Маска. А вот звездный папа подтвердил информацию о пополнении только за несколько дней до родов. В сети он написал: "Ребенок родится в понедельник". И так и случилось – роды Граймс состоялись 4 мая в Лос-Анджелесе.

Илон Маск закрутил роман с певицей 2 года назад. Сразу после разрыва отношений с актрисой Эмбер Херд он красовался на красной дорожке Met Gala с экстравагантной Граймс. Но идти к алтарю с любимой девушкой он, видимо, не торопится. Илон Маск уже был трижды женат: первая жена – Жюстин Уилсон, которая за 8 лет брака родила основателю SpaceX 5 детей, а второй избранницей стала Талула Райли, с которой Маск дважды шел к алтарю.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Знаменитости, Илон Маск, Клэр Буше, Альманах 2020, Певица Граймс.
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