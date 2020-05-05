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Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет (Видео)

Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет (Видео)
08:16 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Девушка позировала в пижамных коротких шортах и топе своей сестре Ники Хилтон.

Американская знаменитость Пэрис Хилтон показала, как выглядела в подростковом возрасте.

39-летняя звезда опубликовала в Instagram фото из личного архива, на котором изображена в юности. Хилтон сообщила, что на снимке ей 15 лет.

"Когда мне было 15 лет, я наряжалась и мы делали мини фотосессии с моей сестрой Ники Хилтон в роли фотографа", — написала звезда в подписи. 

 
 
 
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#BabyParis rocking the #SlivShades. #FBF

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

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Кроме того, Хилтон разместила свой детский снимок, на котором позировала, будучи совсем маленькой девочкой в ярком купальнике с рюшами, а также в солнцезащитных очках, вероятнее всего, позаимствованных у кого-то из взрослых.

"Малышка Пэрис", — описала фото звезда.

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Знаменитости, Пэрис Хилтон, Архивные фото, Школьные годы.
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