Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет (Видео)

Американская знаменитость Пэрис Хилтон показала, как выглядела в подростковом возрасте.
39-летняя звезда опубликовала в Instagram фото из личного архива, на котором изображена в юности. Хилтон сообщила, что на снимке ей 15 лет.
"Когда мне было 15 лет, я наряжалась и мы делали мини фотосессии с моей сестрой Ники Хилтон в роли фотографа", — написала звезда в подписи.
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Кроме того, Хилтон разместила свой детский снимок, на котором позировала, будучи совсем маленькой девочкой в ярком купальнике с рюшами, а также в солнцезащитных очках, вероятнее всего, позаимствованных у кого-то из взрослых.
"Малышка Пэрис", — описала фото звезда.