Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет (Видео)

Новости шоу бизнеса:Девушка позировала в пижамных коротких шортах и топе своей сестре Ники Хилтон.

Американская знаменитость Пэрис Хилтон показала, как выглядела в подростковом возрасте.

39-летняя звезда опубликовала в Instagram фото из личного архива, на котором изображена в юности. Хилтон сообщила, что на снимке ей 15 лет.

"Когда мне было 15 лет, я наряжалась и мы делали мини фотосессии с моей сестрой Ники Хилтон в роли фотографа", — написала звезда в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #BabyParis rocking the #SlivShades. #FBF Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 1 Май 2020 в 6:02 PDT

Кроме того, Хилтон разместила свой детский снимок, на котором позировала, будучи совсем маленькой девочкой в ярком купальнике с рюшами, а также в солнцезащитных очках, вероятнее всего, позаимствованных у кого-то из взрослых.

"Малышка Пэрис", — описала фото звезда.