Илон Маск впервые назвал имя новорожденного сына

Новости шоу бизнеса:Ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, как правильно называть его сына.

Ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя. «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск», — рассказал в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана.

Он пояснил, что «Архангел» — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее стало известно, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. Как точно произносить это имя, Маск объяснил только сейчас.

Напоминаем, Маск и певица Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года.

Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.