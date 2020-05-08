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Илон Маск впервые назвал имя новорожденного сына

Илон Маск впервые назвал имя новорожденного сына
02:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, как правильно называть его сына. 

Ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя. «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск», — рассказал в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана.

Он пояснил, что «Архангел» — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее стало известно, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. Как точно произносить это имя, Маск объяснил только сейчас.

Напоминаем, Маск и певица Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года.

Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

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Ребенок, Tesla, SpaceX, Граймс, Илон Маск.
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