"Ты теперь мой Ангел": Виктор Павлик прокомментировал утрату младшего сына

Виктор Павлик спустя несколько часов после новостей о смерти его младшего сына Павла прокомментировал свою утрату.

На своей личной странице в Facebook народный артист Украины посвятил своему сыну пост, в котором назвал его своим "ангелом".

"Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь", - довольно коротко написал Павлик, добавив к посту видео с песней "Кохаю я Тебе мій Ісус"

У младшего сына Виктора Павлика - Павла, в 2018 году диагностировали рак. Парень перенес около 20 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе прошлого года Виктор Павлик сообщил, что сын идет на поправку. Однако болезнь все же не отступила.

Около двух недель назад Павла перевели в хоспис, где он продолжал бороться с заболеванием, но у судьбы оказались другие планы. Сегодня утром, 7 августа, мать Паши и экс-супруга Павлика Лариса Созаева сообщила об уходе парня.

Видимо парень понимал, что ему отсчитано немного, и в июне он написал пост, где рассказал о своей болезни и о том, что он чувствует. Он понимал, что с каждым днем ему становиться все хуже.

"Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют", - такими словами Павел закончил свой эмоциональный пост.